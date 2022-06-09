Samanyolu Haber /Sağlık / "Dünyada binin üzerinde maymun çiçeği vakası var" /09 Haziran 2022 00:13

"Dünyada binin üzerinde maymun çiçeği vakası var"

Koronavirüs sonrası dünyada yeni bir salgın korkusu meydana getiren maymun çiçeğinde vaka sayısının dünya genelinde bini aştığı ifade edildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar en az bin kişiye bulaştığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda giderek yayılan maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar en az bin kişiye bulaştığını açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen haftalık toplantıda, maymun çiçeği ve Kovid-19 salgınına dair son bilgileri paylaştı.

Virüsün endemik olmadığı 29 ülkeden, DSÖ'ye raporlanan binin üzerinde vakanın doğrulandığını belirten Ghebreyesus, şimdiye kadar virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Ghebreyesus, endemik olmayan ülkelerde virüsün yayılmasının özellikle hamile kadınlar ve çocuklar için endişe verici olduğunu vurgulayarak, "DSÖ olarak virüsün görüldüğü ülkelere, vakaların tanımlanması ve virüsün daha fazla yayılmasının önüne geçilmesi için her türlü çabayı sarf etme çağrısında bulunuyoruz" dedi.

DSÖ'nün maymun çiçeğine karşı toplu aşılamayı tavsiye etmediğini belirten Ghebreyesus, "Maymun çiçeğine karşı etki gösteren bazı çiçek aşıları ve antiviral ilaçlar var, fakat tedarikleri sınırlı. DSÖ, tıbbi ihtiyaçlar doğrultusunda ilaç ve aşıların tedarik edilebilmesi için iş birliği mekanizması geliştiriyor" ifadelerini kullandı.

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