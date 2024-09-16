Dünyada bir ilk! İp üstünde Asya'dan Avrupa'ya yürüdü

Roose, böylece ip üzerinde kıtalararası geçiş yapan ilk kişi oldu. Estonyalı sporcu, karşıya geçmesinin ardından Türk bayrağı ile ip üzerinde küçük bir yürüyüş de yaptı.
Jaan Roose, yürüyüşünün ardından yaptığı açıklamada, "Boğaz, binlerce yıllık kültürel öneme ve inanılmaz bir doğal güzelliğe sahip. Bunu değişken hava koşulları ve güçlü deniz akıntılarıyla birleştirince ip üzerinde yürümek için eşsiz bir yer oldu. Tarih yazdım, dolayısıyla çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Roose, geçtiğimiz yıl Katar'da dünyanın en uzun tek bina slackline yürüyüşünü yapmıştı.
SLACKLİNE NEDİR?
Slackline (sleklayn), iki sabit nokta arasına kurulan, genişliği 2.5cm ile 5cm arasında değişiklik gösteren, sentetik iplerden dokunmuş yassı bir ip (perlon) üzerinde denge kurma temeline dayanan bir spordur.
Çıkış noktası 1970’lerin sonlarında, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Yosemite Vadisi’ndeki tırmanışçıların, dinlenme günlerinde denge antrenmanları yapmalarına dayanan slackline, günümüzde tüm dünyada on binlerce kişi tarafından yapılan, birçok farklı alt disiplini bulunan, uluslararası şampiyonaları ve profesyonel sporcuları olan bağımsız bir spor haline gelmiştir.?