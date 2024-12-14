Dünyada büyük 'balık' krizi... Türkiye’ye de satılan somonda tehlike

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre dünyada mutfakların ve restoranların vazgeçilmezi olan Norveç somonu krizi yaşanıyor. Foodwatch adlı tüketicileri koruma kuruluşu, Norveç’teki balık çiftliklerinde skandal sağlık koşullarında üretim yapıldığı ve hızla artan korkunç sayıdaki ölümleri raporladı.



Raporları gören Almanya, İsviçre ve diğer ülkelerdeki kuruluşlar ayağa kalktı ve Norveç’ten somon alınmaması yönünde kampanyalar başladı.



Norveç somonu, Türkiye’de de satılıyor ve oldukça sağlıklı bir besin. Ancak üretimdeki sorunlar şimdi kafaları karıştırmış durumda.



100 MİLYON SOMON ÖLDÜ



Foodwatch, Çarşamba günü yayınladığı raporunda en çok somonun tüketildiği Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin, "yetersiz denetim ve çeşitli raporlara güvendiği" için bu sorunun ortak sorumluluğundan söz ederken, 2023 yılında 100 milyon somon balığının çiftliklerde büyüyemeden öldüğüne değindi. "Tembel Balık" adlı raporda, denizlerde yoğun olarak bulunan çiftliklerdeki somon ölümlerinin en büyük nedeninin, somon biti istilası, bulaşıcı hastalıklar ve yaralanmalar olduğu açıklandı. Somon bitinin (Lacshlaeuse), balığın derisi ve kanıyla beslendiği, balıklar arasında enfeksiyona neden olduğu açıklandı.



DENİZDEKİ DENGEYİ BOZUYOR



Somon yetiştiriciliğine yeni kurallar ve denetimler getirilmesi istenirken, denize kaçan somonların da diğer balıkları yediği belirtildi. Bu durumun özellikle denizlerdeki dengeyi olumsuz etkilediği belirtiliyor.



2023 yılında 10 milyar Euro’luk rekor gelir elde eden Norveç somon endüstrisi bu raporla sallandı. Norveç’te sadece iki çiftliğin gerekli şartları yerine getirdiğine değinilirken, karadaki çiftliklere ağırlık verilmesi talep ediliyor.

