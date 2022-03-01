Dünyada pandemi kısıtlamaları sona eriyor: İşte tedbirleri kaldıran ülkeler

Yunanistan'da eğlence mekanlarında ayakta müşteri kabulüne yönelik yasak kaldırıldı. Açık havada maske takma zorunluluğunun sürdüğü ülkede, marketlerde ve toplu taşımada KN95 veya FFP2 tipi özel korumalı maske zorunluluğu sürüyor.

İspanya'da açık alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Devam eden tedbirler arasında ise kapalı alanlarda, toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu ve büyük kapasiteli fuar, konser alanlarına girişlerde aşı sertifikası gösterme zorunluluğu uygulanıyor.

HOLLANDA'DA SOSYAL MESAFE ŞARTI SONA ERDİ

Hollanda'da kültür sektörü, kafe ve restoranlarda ziyaretçi sayısı sınırsız oldu, sabit oturma yerleri, maske takma ve 1,5 metre sosyal mesafe şartı sona erdi.





Yarın itibarıyla gece hayatı, eğlence sektörü, festivaller ve etkinlikler de dahil olmak üzere her yerde açılış ve kapanış saat sınırı kaldırılacak.





500 kişiye kadar kapasiteli kapalı mekanlarda, Covid-19 belgesi gösterme şartı kalkacak. Toplu taşıma araçlarıyla havalimanı ve uçak seyahatlerinde maske şartı devam ediyor.





Avusturya'da şubat başında aşı olmak zorunlu hale getirilmişti. Tedbirler yürürlükte olmaya devam ediyor ancak 5 Mart'ta çoğunun kaldırılması bekleniyor.





Buna göre, hastane, yaşlı bakımevleri dışında kalan bütün kapalı alanlara girişte uygulanan hastalığı geçirmiş olma ve test zorunluluğu artık aranmayacak. Market, eczane, postane gibi yerlerin yanı sıra toplu taşıma ve hastaneler dışında maske zorunluluğu uygulanmayacak. Gece hizmet veren eğlence yerleri yeniden açılacak.



