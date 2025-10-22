Dünyada din özgürlüğü ihlalleri arttı: Türkiye de kara listede

Uluslararası Katolik yardım kuruluşu "Kirche in Not", 2025 yılı din özgürlüğü raporunu yayımladı. Dünya çapında 62 ülkede din özgürlüğü hakkının ihlal edildiği tespitine yer verilen raporda ihlallerin daha çok Afrika ve Asya ülkelerinde görüldüğü kaydedildi.





DW Türkçe'de yer alan habere göre raporun baş editörü Marta Petrosillo, dünyada 5 milyar 400 milyon insanın, başka bir deyişle dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 65'inin din özgürlüğünün ihlal edildiği ülkelerde yaşadığını kaydetti.





Vatikan ile bağlantılı bir kurum olan Kirche in Not'un raporunda din özgürlüğüne yönelik ihlaller "hoşgörüsüzlük, ayrımcılık ve takibat" olmak üzere üç grupta sınıflandırıldı.





Türkiye; Mısır, Etiyopya, Vietnam, Rusya gibi ülkelerle birlikte dini azınlıkların ayrımcılığa maruz kaldığı belirtilen 38 ülke arasında sayıldı.





Aralarında Çin, Hindistan, Nijerya ve Kuzey Kore'nin de bulunduğu 24 ülke ise dini azınlıkların takibata maruz kaldığı "en kötü" olarak sınıflandırılan kategoride yer aldı. Bu ülkelerin yüzde 75'inde durumun, son rapordan bu yana daha da kötüleştiğine işaret edildi.





Batı ülkelerinde Müslüman ve Yahudi karşıtlığı

Raporda, Batılı sanayi ülkelerinde de din özgürlüğü hakkına yönelik ihlallerin arttığı kaydedildi. Özellikle Hamas'ın İsrail topraklarına saldırdığı ve Gazze savaşının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden sonra İslam karşıtı ve antisemit nefret suçlarının güçlü bir şekilde arttığına dikkat çekildi. Almanya'da Gazze savaşı bağlantılı, sinagog ve camilere yönelik saldırı, taciz, internette nefret söylemi gibi toplam 4 bin 369 ceza vakasının kayıtlara geçtiği, bu sayının 2022'de sadece 61 olduğu kaydedildi.





Fransa'da da antisemit eylemlerin son iki yılda rekor seviyelere çıktığına işaret edilen raporda İslam karşıtı nefret suçlarının yüzde 29 arttığı, antisemit nefret suçlarının yüzde 1000 oranında artış gösterdiği belirtildi.





Raporda, "Bir temel hak olan din özgürlüğü sadece üçüncü dünya ülkelerinde değil, sanayi ülkelerinde de ihlal edilmektedir" denildi.





"Batılı ülkelerde Hristiyanlara yönelik saldırılar da artıyor"

Rapora göre Batılı ülkelerde Hristiyanlara ve kiliselere yönelik saldırılarda da belirgin artış yaşandı. 2023 yılında Fransa'da Hristiyanlık karşıtı yaklaşık 1000 eylem kayıtlara geçerken Yunanistan'da kiliselere yönelik 600'ün üzerinde vandallık olayı yaşandı. Kanada'da da 2021-2024 arasında 24 kilisenin kundaklandığı belirtildi. İspanya, İtalya, İngiltere ve Hırvatistan'da da benzer eğilimler gözlemlendiği, din adamlarının, ibadet yerlerinin saldırıya uğradığı kaydedildi.





Kirche in Not'un İtalya bölümü başkanı Sandra Sarti, son 25 yılda din özgürlüğünde olumsuz yönde gelişmeler kaydedildiğini belirterek din özgürlüğüne yönelik kısıtlamaların zorunlu göçün de temel nedenlerinden biri olduğuna vurgu yaptı.





1947 yılında kurulan Kirche in Not, Papalık hukukuna göre vakıf statüsüne sahip. Sadece bağışlarla finanse edildiğini belirten kuruluş, 1999 yılından bu yana yaklaşık 200 ülkede din özgürlüğünü mercek altına alıyor ve iki yılda bir raporlaştırıyor.