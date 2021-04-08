Dünyada en fazla milyarder Pekin'de yaşıyor

Çin’in başkenti Pekin’de yaşayan dolar milyarderine 33 kişi daha katıldı, böylece şehirdeki milyarder sayısı 100’e ulaştı.





Forbes dergisinin yayınladığı verilere göre Pekin, yedi yıldır listenin zirvesinde bulan ve 99 milyarderin yaşadığı New York’u geçerek bu alanda ilk sıraya yerleşti.





Pekin bir farkla New York’u geçse de, New York’ta yaşayan milyarderlerin net varlıkları Pekin’dekilerden 50 milyar dolar daha fazla oldu.





Çin’de yaşayan milyarderlerin sayısı 210 artarak 698’e çıktı. Böylece Çin, 724 milyarderin yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yaklaştı.





Bu alanda üçüncü sırada yer alan ülke ise 140 milyarder ile Hindistan.





Forbes’a göre dünya genelinde her 17 saatte bir kişi milyarderler kulübüne katılıyor.