Dünyada eşi benzeri yok: İktidarın yeni vergisi 'yok artık' dedirtecek

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen “Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adındaki torba yasada “Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kanunu”nda da yeni düzenlemeler yapılması amaçlanıyor. Yeni düzenlemelere göre, Türkiye’deki şirket ve küçük esnafın da dahil olduğu 6 milyon işletmenin, müşterilerine “harita” paylaşması vergiye tabi olacak.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre düzenleme kapsamında, CBS şirketlerinin lisans bedeli olarak yıllık “1 milyon 730 bin TL” (yaklaşık 50 bin dolar) vergi ödemesi planlanıyor. Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası şirketler ile yerli şirketler aynı lisans bedelini ödeyecek. Bunun yanında bu lisans bedelini ödemeyen firmalara yönelik ise “bedelin 10 katı para ve faaliyet durdurma” ceza yaptırımı yapılması planlanıyor. Buna karşın bu bedeli ödemeyen uluslararası şirketlere cezai yaptırım uygulanmazken yerli şirketlere cezai yaptırımın uygulanması hedefleniyor.





‘HARİTA’ VERGİSİ

Yasada dikkat çeken bir düzenleme ise küçük işletmeleri de etkiliyor. İşletmeler açtıkları internet sayfalarında ya da sosyal medyada paylaştıkları harita-konum bilgisi için de yıllık “1750 TL” (yaklaşık 50 dolar) lisans ödemek zorunda olacak. Yani bir pideci, sitesinden harita üzerinden konum paylaşırsa “1750 TL” (yaklaşık 50 dolar) ödeyecek. Bu bedeli ödemeyecek işletmelere ise bedelin 10 katı cezai yaptırım uygulanacak.





Bunun yanı sıra, şirket hatları da bu düzenlemeye sokulacak. Yani, şirket hattı kullanan yurttaşlar, bu hattan konum paylaşırsa vergiye tabi olacak. Bununla birlikte; şirketlerin kendilerine ait CBS sistemi kurması da vergiye tabi tutulacak. Yasa kapsamında medya kuruluşları da bu vergilendirmeye uymak zorunda kalacak.





‘ERİŞİMİ KISITLAYABİLİR’

Yasaya ilişkin önceki gün gazetecilere açıklamalarda bulunan Başarsoft Bilgi Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, bu düzenlemeye ilişkin, “300 milyar dolar cirosu olan Google ile 10 milyon dolar cirosu olan yerli firma neredeyse aynı lisans bedelini ödeyecek. Yabancı firmalar, lisans almazlar ise faaliyet durdurma yapılamıyor, yerli firmalar için ise yapılıyor. Bu da haksız rekabete yol açacaktır ve yerli firmalara zarar verecektir” dedi.





Bu yasanın hazırlanmasında yerli CBS şirketlerinden görüş ve öneri alınmadığını aktaran Küçükpehlivan, “Konum yayımlamaktan kasıt ise ticari işletmelerin web sitesinde adresini harita üzerinde göstermek, Whatsapp da dahil olmak üzere yılda bir kereden fazla konum göndermek/paylaşmak gibi basit kullanımlardan başlamaktadır. Ayrıca televizyon veya gazetelerde yayımlanan haritalı hava durumu, yol durumu vb. gibi bilgiler de bu kanun gereği lisansa tabi ticari faaliyetlerdir. Tüm Türkiye’de üretim yapan bir firma için bedeller bir yıl için çok yüksek rakamlara tekabül etmekte, bu da dolaylı olarak fiyatlara yansıyacağı için konum tabanlı teknolojilerin maliyetlerini arttıracak, erişim imkânlarını kısıtlayacak ve sektöre yük oluşturacaktır. Hesaplanan bedelin 1 yıl değil, en az 5 yıllık lisans bedeli olması önerilmektedir” diye konuştu.