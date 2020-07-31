Samanyolu Haber /Gündem / Dünyada günlük koronavirüs vaka sayısı rekoru kırıldı /31 Temmuz 2020 22:32

Dünyada günlük koronavirüs vaka sayısı rekoru kırıldı

Koronavirüs salgını dünyanın birçok noktasında etkili olmaya devam ederken, aktarılan son verilere göre ise dünyadaki günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı.

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre bugün dünya genelinde 292 bin koronavirüs vakası bildirildi. Bu sayı, dünya genelinde görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ülkelerin günlük olarak DSÖ’ye verdiği vaka sayılarının toplamı 292 bini aştı.

Bir rekor daha kırıldığını açıklayan DSÖ, daha önceki önceki rekorun 24 Temmuz’da 284 bin 196’yla kırıldığını hatırlattı. Günlük ölümler ise 7 bine yaklaşmış durumda.

ÖLÜMLERDE HAZİRANA GÖRE ARTIŞ VAR

Temmuz ayı ölüm sayılarının ortalaması ise 5 bin 200 civarında seyrediyor. Haziran ayında günlük yaşanan can kayıplarının ortalaması 4 bin 600 olarak açıklanmıştı.

Vakaların artış gösterdiği yerler ise Avustralya, Japonya, Sudan, Etiyopya, Hong Kong, Bulgaristan, Belçika, İsrail ve Özbekistan olarak açıklandı.

Dünya genelinde 17.4 milyon vaka ile yaklaşık 675 bin ölüm bildirilmiş durumda.
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