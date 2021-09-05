Dünyada ilk: COVID aşısını herkese zorunlu yaptılar

Parlamento, bu kararı oybirliğiyle verdi. Karar gereği, Yeni Kaledonya'ya gelen turistler de zorunlu olarak aşı olacak. Güney Pasifik’teki bu yarımadalar, dünyada Covid-19 aşısını zorunlu kılan 4. bölge oldu.





Yeni Kaledonya'da salgın başladığından bu yana Covid-19 virüsünden ölen olmadı. Ancak yetkililer, delta varyantı yüzünden durumun tehlikeli boyutlara dönüşebileceği endişesi taşıyor.





Salgının başından bu yana sadece 136 vaka tespit edildi. Yeni Kaledonya'da halkın sadece yüzde 32’si aşı yaptırdı.



