Samanyolu Haber /Dünya / Dünyada ilk: COVID aşısını herkese zorunlu yaptılar /05 Eylül 2021 10:59

Dünyada ilk: COVID aşısını herkese zorunlu yaptılar

Fransa’nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'daki yerel parlamento, Covid-19 aşısının bütün yetişkinler için zorunlu olmasını kararlaştırdı.

SHABER3.COM

Parlamento, bu kararı oybirliğiyle verdi. Karar gereği, Yeni Kaledonya'ya gelen turistler de zorunlu olarak aşı olacak. Güney Pasifik’teki bu yarımadalar, dünyada Covid-19 aşısını zorunlu kılan 4. bölge oldu.

Yeni Kaledonya'da salgın başladığından bu yana Covid-19 virüsünden ölen olmadı. Ancak yetkililer, delta varyantı yüzünden durumun tehlikeli boyutlara dönüşebileceği endişesi taşıyor.

Salgının başından bu yana sadece 136 vaka tespit edildi. Yeni Kaledonya'da halkın sadece yüzde 32’si aşı yaptırdı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünyada ilk: COVID aşısını herkese zorunlu yaptılar Sonraki Haber >>

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor

İşte yük treninin minibüse çarpma anı

İşte yük treninin minibüse çarpma anı

Erdoğan, Rize’de protesto edildi

Erdoğan, Rize’de protesto edildi

YANGIN VAR!

YANGIN VAR!

Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR’a yük treni çarptı

Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR’a yük treni çarptı

İşte Virgin Galactic'in ilk resmi uçuşu

İşte Virgin Galactic'in ilk resmi uçuşu

Eğitim Uzmanı Cihat Şener ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerilim; "Beni yayından alınız"

Eğitim Uzmanı Cihat Şener ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerilim;

Bayraktaroğlu: Yargılanacaklar!

Bayraktaroğlu: Yargılanacaklar!

Galatasaray'dan Türkiye'nin ilk NFT koleksiyonu

Galatasaray'dan Türkiye'nin ilk NFT koleksiyonu

Bitcoin yeniden 50 bin doları gördü

Bitcoin yeniden 50 bin doları gördü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:42:24