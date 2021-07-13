Samanyolu Haber /Dünya / Dünyada ilk: Fransa aşıyı neredeyse zorunlu hale getiriyor /13 Temmuz 2021 10:55

Dünyada ilk: Fransa aşıyı neredeyse zorunlu hale getiriyor

Fransa'da ağustos ayından itibaren restoran, kafe, alışveriş merkez, hastane ve uzun mesafe tren yolculuklarında Covid-19 sağlık sertifikası göstermek zorunlu olacak.

SHABER3.COM

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa dünya genelinde endişe uyandıran  Delta varyantına karşı yeni önlemler alıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sonbahardan itibaren sağlık çalışanları için Covid-19 aşısının zorunlu olacağını duyurduğu açıklamada çeşitli yerlerde sağlık sertifikası uygulamasına geçileceğini de belirtti.

Ülkede Ağustos ayından itibaren kafe, restoran, alışveriş merkezi ve hastanelerde Covid-19 sağlık sertifikası göstermek zorunlu olacak. Bu sertifikalar, kişinin Covid-19 aşısı yaptırıp yaptırmadığını ya da yakın zamanda sonucu çıkan PCR testini gösterecek.

Sağlık sertifikası, 21 Temmuz'dan itibaren sinema, müze, tiyatro, tema parkı ve kültür merkezlerinde de zorunlu olacak.

Fransa'da sonbahardan itibaren doktor tarafından istenmediği sürece yapılan Covid-19 testleri de ücretli olacak.

Hastanelerde ve kliniklerde çalışan tüm personele, bakımevleri çalışanlarına, engellilerle çalışanlara, yaşlı veya hassas kişilerle yakın temasta çalışanlara veya gönüllülere, Kovid-19 aşısının 15 Eylül'den itibaren zorunlu olacağını kaydeden Macron, bu tarihten itibaren kontrollerin yapılacağını ve yaptırım uygulanacağını ifade etti.

Emmanuel Macron, vakaların seyrine göre tüm halka zorunlu aşı meselesini gündeme alabileceklerini kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünyada ilk: Fransa aşıyı neredeyse zorunlu hale getiriyor Sonraki Haber >>

Lunaparkta facianın eşiğinden dönüldü

Lunaparkta facianın eşiğinden dönüldü

Namaz kılarken felaketi yaşadılar

Namaz kılarken felaketi yaşadılar

Ömrünü insanlığa adayan bir abide…

Ömrünü insanlığa adayan bir abide…

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye “Serok” göndermesi

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye “Serok” göndermesi

Eski il başkanı Erdoğan’ı işaret etti

Eski il başkanı Erdoğan’ı işaret etti

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:02:01