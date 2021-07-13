Dünyada ilk: Fransa aşıyı neredeyse zorunlu hale getiriyor

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa dünya genelinde endişe uyandıran Delta varyantına karşı yeni önlemler alıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sonbahardan itibaren sağlık çalışanları için Covid-19 aşısının zorunlu olacağını duyurduğu açıklamada çeşitli yerlerde sağlık sertifikası uygulamasına geçileceğini de belirtti.







Ülkede Ağustos ayından itibaren kafe, restoran, alışveriş merkezi ve hastanelerde Covid-19 sağlık sertifikası göstermek zorunlu olacak. Bu sertifikalar, kişinin Covid-19 aşısı yaptırıp yaptırmadığını ya da yakın zamanda sonucu çıkan PCR testini gösterecek.







Sağlık sertifikası, 21 Temmuz'dan itibaren sinema, müze, tiyatro, tema parkı ve kültür merkezlerinde de zorunlu olacak.





Fransa'da sonbahardan itibaren doktor tarafından istenmediği sürece yapılan Covid-19 testleri de ücretli olacak.



