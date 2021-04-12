Dünyada ilk olacak! Fransa'dan karbon gazı için radikal karar

İklim krizi ile mücadele için alınan karar, Fransa'da karbon emisyonlarını 2030'da 1990 yılı seviyelerine göre yüzde 40 azaltmayı hedefliyor.







Euronews'te yer alan haberde oylama, Paris'in, ulusal havayolu şirketi Air France'ın 4 milyar euroluk kaynak sağlanarak yeniden sermayelendirilmesine katkıda bulunacağını açıklamasından birkaç gün sonra geldi.





Fransa Sanayi Bakanı Agnes Pannier-Runacher, havacılık sektöründen gelen ve 'bazı iç hat uçuşlarının yasaklamanın sırası olmadığı' yönündeki eleştirileri reddederek Air France'a yapılan kurtarma paketi ile iklim tasarısı arasında herhangi bir çelişki olmadığını dile getirdi.





Tasarının içeriğini yetersiz bulan çevre aktivistleri ise iki buçuk saatin az olduğunu, dört saat mesafenin altındaki iç hat uçuşlarının kaldırılmasını talep ediyor.





Çevreciler aynı zamanda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, daha önce iklim kriziyle mücadele için verdiği sözleri sulandırmakla suçladı.





Ulusal Meclis'te yapılan oylama ilk adımı oluşturuyor. Tasarı bundan sonra Senato'ya ardından da üçüncü ve son oylama için Macron’un iktidar partisi ve müttefiklerinin çoğunlukta olduğu alt mecliste yeniden oylanacak.





Bu arada analistler, hava trafiğinin 2024'ten önce, salgın öncesi seviyelere dönmeyebileceği tahmininde bulunuyor.