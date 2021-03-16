Dünyada ilk olacak! Haftada 4 gün mesaiyi kalıcı hale getiriyorlar

Euronews't yer alan habere göre söz konusu uygulama İspanya'nın sol eğilimli partilerinden Mas Pais tarafından önerildi. Tasarıya göre işçiler günde eskiye nazaran daha az mesai saati harcayacak ya da haftada 5 gün yerine dört gün işe gidecek. Mas Pais milletvekilleri yeni mesai programının en az 3 yıl süreceğini ve isteyen tüm şirketlerin başvuru sonrası bu uygulamadan yararlanabileceğini açıkladı.







Tasarı kapsamında 50 milyon euroluk bir devlet desteği yapılacak. Uygulamadan yararlanan şirketlere ilk sene mesai kaybının yüzde 100'ü, ikinci sene yüzde 50'si ve üçüncü sene de yüzde 33'ü ödenecek.





Mas Pais Partisi vekilleri yaptıkları açıklamada uzun çalışma saatlerinin yüksek verimlilik anlamına gelmediğini belirtirken, İspanyol vekil Inigo Errejon dünyanın yeni bir döneme girdiğini ve "haftada 4 gün mesai uygulamasına başlaması gerektiğini savundu.





Bunun yanında uygulama kapsamında haftada 4 gün ya da daha az mesai saatleriyle çalışan kişilere eski maaşlarından kesinti yapılmayacak.





İspanya'da resmi olarak hafta 40, günlük de 9 saatten fazla çalışmak kanunlara aykırı. Ülkenin büyük bir kesiminde de öğlen 2 ve akşam 6 arasında siesta tatili uygulanıyor.





Amazon, Google ve Toyota daha az mesai uygulamasıyla ile karlarını artırdı





İsveç'te internet atama motoru Google ve internet alışveriş şirketi Amazon çalışanları üzerinde 18 ay haftada 4 gün mesai denenmişti. Uygulamada çalışanların hastalık iznine ayrılma oranı düşerken, ciroda artış sağlandı.





Uzun süren mesai saatleriyle ünlü Japonya'da otomobil devi Toyota, servis merkezinde 10 yıl önce teknisyenlerin vardiyaları azaltılmış, şirket karında büyük bir artış görülünce bu uygulamaya devam edilmişti.