Dünyada ilk olacak! Şehre girişte turnikeye para ödenecek

Venedik, ziyaretçiler için giriş ücreti alan dünyanın ilk şehri olma yolunda yeni bir adım attı. Şehrin dar sokaklarında ve manzaralı meydanlarında aşırı kalabalıkla mücadele etmek için 2019’da tasarlanan plan, pandemi nedeniyle beklemede kalmıştı. Son zamanlarda günde 80.000 kişinin ziyaret ettiği şehir için önümüzdeki yaz yürürlüğe girmesi beklenen bir ödeme planı onaylandı.





Plana göre; ziyaretçilerin önceden rezervasyon yapması ve sezona bağlı olarak 3 ila 10 euro arasında bir giriş ücreti ödemesi gerekecek. Otellerde konaklayanlar ile mahalle sakinleri, akrabaları ve altı yaşından küçük çocuklar bu ödemeden muaf tutulacak. Ana giriş noktalarına elektronik turnikeler konulacak.





YAŞAM KALİTESİ İNSAN YOĞUNLUĞU NEDENİYLE DÜŞÜYOR





Belediye meclis üyeleri geçen hafta planları onayladı. Ana giriş noktalarına da turnikelerin koyulacağı belirtildi. Belediye başkanı Luigi Brugnaro, turnikelerin süpermarketlerdeki gibi olacağını söyledi.





San Marco Meydanı’ndaki Caffè Quadri’nin sahibi Raffaele Alajmo “Venedik, işletme maliyetleri çok yüksek olan bir açık hava müzesi. Uygun sayıda insanı düşünmemiz ve onlar için hizmetleri yönetmemiz gerekiyor. Venedik’te yaşam kalitesinin, insan sayısı nedeniyle çok düşük olduğu zamanlar oluyor” dedi.





MUHALEFET İTİRAZ EDİYOR





Muhalefet meclis üyesi Marco Gasparinetti, tedbirin hem Venedikliler hem de ziyaretçiler için anayasaya aykırı ve aşağılayıcı olduğunu söyledi: “San Marco Meydanı gibi sınırlı bir alan için böyle bir şey yapılabilir, ancak tüm şehir için değil. Sadece para toplama amaçlı ve biz Venedikliler itaat etmeyeceğiz, çünkü turnikelerden geçerken izlenmek gibi bir niyetimiz yok.”





Kısıtlamaların kısmen kalkması ile uluslararası gezginlerin dönüşünün şehri ve 50.000 sakinini şimdiden zorlamaya başladığı belirtiliyor. Deniz otobüsü duraklarındaki uzun kuyruklar yetkililerin kalabalığı kontrol altına almak için silahlarına başvurdukları şiddetli gerginliklere neden oluyor.







Ayrıca sosyal mesafeyi korumak amacıyla toplu taşımayı kapasitenin yüzde 80’i ile sınırlayan kural, aşırı kalabalığı daha da kötüleştiriyor. Şehre ait nakliye şirketinde çalışan sendikacı Danilo Scattolin CNN’e, bazı işçilerin fiziksel saldırıya uğradığını söyledi.