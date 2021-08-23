Samanyolu Haber /Dünya / Dünyada ilk olacak! Şehre girişte turnikeye para ödenecek /23 Ağustos 2021 16:13

Dünyada ilk olacak! Şehre girişte turnikeye para ödenecek

Turistlerin gözde şehri Venedik, yeni bir uygulamaya başlıyor. Artık şehre girişlerde turnikeler olacak ve gelenlerin ödeme yapması gerekecek.

SHABER3.COM

Venedik, ziyaretçiler için giriş ücreti alan dünyanın ilk şehri olma yolunda yeni bir adım attı. Şehrin dar sokaklarında ve manzaralı meydanlarında aşırı kalabalıkla mücadele etmek için 2019’da tasarlanan plan, pandemi nedeniyle beklemede kalmıştı. Son zamanlarda günde 80.000 kişinin ziyaret ettiği şehir için önümüzdeki yaz yürürlüğe girmesi beklenen bir ödeme planı onaylandı.

Plana göre; ziyaretçilerin önceden rezervasyon yapması ve sezona bağlı olarak 3 ila 10 euro arasında bir giriş ücreti ödemesi gerekecek. Otellerde konaklayanlar ile mahalle sakinleri, akrabaları ve altı yaşından küçük çocuklar bu ödemeden muaf tutulacak. Ana giriş noktalarına elektronik turnikeler konulacak.

YAŞAM KALİTESİ İNSAN YOĞUNLUĞU NEDENİYLE DÜŞÜYOR

Belediye meclis üyeleri geçen hafta planları onayladı. Ana giriş noktalarına da turnikelerin koyulacağı belirtildi. Belediye başkanı Luigi Brugnaro, turnikelerin süpermarketlerdeki gibi olacağını söyledi.

San Marco Meydanı’ndaki Caffè Quadri’nin sahibi Raffaele Alajmo “Venedik, işletme maliyetleri çok yüksek olan bir açık hava müzesi. Uygun sayıda insanı düşünmemiz ve onlar için hizmetleri yönetmemiz gerekiyor. Venedik’te yaşam kalitesinin, insan sayısı nedeniyle çok düşük olduğu zamanlar oluyor” dedi.

MUHALEFET İTİRAZ EDİYOR

Muhalefet meclis üyesi Marco Gasparinetti, tedbirin hem Venedikliler hem de ziyaretçiler için anayasaya aykırı ve aşağılayıcı olduğunu söyledi: “San Marco Meydanı gibi sınırlı bir alan için böyle bir şey yapılabilir, ancak tüm şehir için değil. Sadece para toplama amaçlı ve biz Venedikliler itaat etmeyeceğiz, çünkü turnikelerden geçerken izlenmek gibi bir niyetimiz yok.”

Kısıtlamaların kısmen kalkması ile uluslararası gezginlerin dönüşünün şehri ve 50.000 sakinini şimdiden zorlamaya başladığı belirtiliyor. Deniz otobüsü duraklarındaki uzun kuyruklar yetkililerin kalabalığı kontrol altına almak için silahlarına başvurdukları şiddetli gerginliklere neden oluyor.

Ayrıca sosyal mesafeyi korumak amacıyla toplu taşımayı kapasitenin yüzde 80’i ile sınırlayan kural, aşırı kalabalığı daha da kötüleştiriyor. Şehre ait nakliye şirketinde çalışan sendikacı Danilo Scattolin CNN’e, bazı işçilerin fiziksel saldırıya uğradığını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünyada ilk olacak! Şehre girişte turnikeye para ödenecek Sonraki Haber >>

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

Eski SADAT'çı asker konuştu: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır

Eski SADAT'çı asker konuştu: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır

Halk kahramanı daire 16'dan Özay Kaya

Halk kahramanı daire 16'dan Özay Kaya

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Tik-Tok videosu çekerken öldü

Tik-Tok videosu çekerken öldü

CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt: Kim yalan söylüyor halk biliyor

CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt: Kim yalan söylüyor halk biliyor

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu

Suriye ile İsrail arasında sıcak saatler

Suriye ile İsrail arasında sıcak saatler

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:28:12