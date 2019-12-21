Samanyolu Haber /Dünya / Dünyada ilk uzay kuvvetleri kuruldu: 16 bin askeri var /21 Aralık 2019 12:27

Dünyada ilk uzay kuvvetleri kuruldu: 16 bin askeri var

ABD Hava Kuvvetleri'ndeki 16 bin askeri ve sivil personel Uzay Kuvvetleri’ne atandı.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak da bilinen 2020 savunma bütçesini onaylaması ile birlikte ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı da resmen kurulmuş oldu.

Ağustos ayında 'birleşik muharip komutanlık' olarak ABD Uzay Kuvvetleri Muharip Komutanlığı'nın kurulmasının ardından söz konusu yasa kapsamında Uzay Kuvvetleri, 6'ncı 'ana askeri hizmet kuvveti' olarak faaliyetine başladı.

HAVA KUVVETLERİ’NDEN 16 BİN PERSONEL UZAY KUVVETLERİ'NE ATANDI

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Orgeneral J. Raymond, Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan 16 bin askeri ve sivil personelin Uzay Kuvvetleri’ne atandığını ifade etti.

ABD ordusu, Vietnam Savaşı ve İran rehine krizinde ortaya çıkan kuvvetler arasındaki rekabetin önüne geçmek üzere 1986’da 'Savunma Bakanlığı'nın Yeniden Organize Edilmesine İlişkin Yasa' kapsamında 'ana askeri hizmet kuvvetleri' ile 'birleşik muharip komutanlıklar' olarak ikiye ayrıldı.

Ana askeri hizmet komutanlıkları eğitim ve idameden sorumlu iken, muharip komutanlıklar savaş ve operasyonları yürüten birleşik kuvvetlerden oluşuyor.

ABD ordusu, kara, hava, deniz, deniz piyadeleri ve sahil güvenlik komutanlıkları olarak 5 ana askeri hizmet komutanlığına ayrılıyordu. Uzay Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte bu komutanlıkların sayısı 6 oldu.

Yasa kapsamında bölgesel ve işlevsel olarak ikiye ayrılan muharip komutanlıklar ise Merkez Kuvvetler (CENTCOM), Avrupa Kuvvetleri (EUCOM), Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDO-PACOM), Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Kuzey Saha (NORTHCOM) ve Güney Saha (SOUTHCOM) Komutanlıkları ile Siber Güvenlik (CYBERCOM), Özel Harekat (SOCOM), Stratejik Kuvvetler (STRATCOM) ve Lojistik (TRANSCOM) Komutanlıkları olmak üzere 10 komutanlıktan oluşuyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünyada ilk uzay kuvvetleri kuruldu: 16 bin askeri var Sonraki Haber >>

Aktrolden inciler: Toplanıp el bombası atalım

Aktrolden inciler: Toplanıp el bombası atalım

Kanser hastası Ayşe Özdoğan için çağrı

Kanser hastası Ayşe Özdoğan için çağrı

İşte Mehmet Altan'ın ' 1 Dolar'ı

İşte Mehmet Altan'ın ' 1 Dolar'ı

Ronaldo'dan rekorları alt üst eden gol

Ronaldo'dan rekorları alt üst eden gol

Bir işsiz babanın yürek burkan feryadı...

Bir işsiz babanın yürek burkan feryadı...

Bomba gibi itiraflar...

Bomba gibi itiraflar...

İşkenceci 34 yıl sonra yakalandı

İşkenceci 34 yıl sonra yakalandı

Çocuk, seyir halindeki okul servisinden düştü

Çocuk, seyir halindeki okul servisinden düştü

Tramvayların arasında sıkışan bu otomobilden sağ kurtuldu

Tramvayların arasında sıkışan bu otomobilden sağ kurtuldu

Kontrolden çıkan otobüs, öğrencileri ezdi

Kontrolden çıkan otobüs, öğrencileri ezdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:00:57