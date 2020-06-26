Samanyolu Haber /Gündem / Dünyada kaydedilen en uzun yıldırım: Tam 709 kilometre /26 Haziran 2020 22:42

Dünyada kaydedilen en uzun yıldırım: Tam 709 kilometre

Dünya Meteoroloji Örgütü, dünyada şimdiye kadar kaydedilen en uzun yıldırımın 709 kilometre uzunluğunda olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), dünyada şimdiye kadar kaydedilen en uzun yıldırımın 709 kilometre olduğunu duyurdu.



DMÖ, yaptığı açıklamada yeni uydu yıldırım görüntüleme teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen ölçümlere göre dünyanın en uzun yıldırımının 31 Ekim 2018'de Brezilya'da kaydedildiğini bildirerek, bunun yatay olarak 709 kilometre ölçüldüğünü belirtti.



Açıklamada, 4 Mart 2019'da Arjantin'de meydana gelen yıldırımın 16.73 saniye sürdüğü, bunun da şimdiye kadar kaydedilen süresi en uzun yıldırım olduğu aktarıldı.

DMÖ uzman komitesinden baş raportör Randall Cerveny, "Yeni ölçümlemeler yıldırımlarda yeni rekorları ortaya çıkardı. Yıldırım kayıt teknolojisi geliştikçe daha büyük rakamları yakalayacağımızı düşünüyorum" ifadesini kullandı.
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