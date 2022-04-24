Dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı yer İstanbul oldu

Londra merkezli emlak firması Knight Frank'in bu ayın başında yayınladığı bir rapora göre, dünya çapında 150 büyük şehirde konut fiyatları 2021'de ortalama yüzde 11 artarttı. Bu 18 yılda kaydedilen en hızlı oran oldu.





Öte yandan İstanbul, fiyatların yıllık yüzde 63 oranında artmasıyla dünya çapında konutların en çok pahalandığı ülke oldu.





İstanbul, dördüncü çeyreğin sonunda yıllık yüzde 63'lük bir fiyat artışı kaydetti ve bu, kurumun takip ettiği 150 küresel şehir arasında en yüksek oran oldu.





Öte yandan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur, yıllık yüzde 5,7 düşüşle fiyatlardaki en büyük düşüşü gördü.