Samanyolu Haber /Sağlık / Dünyada korona vak'a sayısı 5 milyonu geçti /20 Mayıs 2020 13:16

Dünyada korona vak'a sayısı 5 milyonu geçti

Yeni tip koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 5 milyonu aştı, virüs nedeniyle 325 bin 156 kişi hayatını kaybetti.

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 5 milyon 599'a ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 570 bin 583 kişi COVID-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Rusya (308 bin 705), İspanya (278 bin 803), Brezilya (271 bin 885), İngiltere (248 bin 818), İtalya (226 bin 699), Fransa (180 bin 809) ve Almanya (177 bin 827) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 151 bin 615’e ulaştı.

Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"İran (124 bin 603), Hindistan (106 bin 886), Peru (99 bin 483), Çin (82 bin 965), Kanada (79 bin 112), Suudi Arabistan (59 bin 854) Belçika (55 bin 791) ve Meksika (54 bin 346)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde COVID-19 nedeniyle 325 bin 156 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yakalanan 1 milyon 970 bin 918 kişi iyileşirken, halen tedavi gören 2 milyon 704 bin 525 aktif enfekte vaka bulunuyor.
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