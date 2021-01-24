Dünyada korona vakası sayısı 100 Milyona yaklaştı

Dünyanın birçok yerinde, Amerika’da olduğu gibi salgında ikinci dalgadan üçüncü dalgaya geçilmesi beklenirken, 23 Ocak Cumartesi günü resmi kayıtlara geçen toplam vaka sayısı 98 milyonu aştı.

Birçok ülkede önlem amaçlı kısıtlamalar da çeşitli seviyelerde devam ederken, yetkililer ve toplumlar devreye sokulan aşı programlarının salgının yavaşlamasında olumlu etki yaratmasını umut ediyor. Bahar aylarının da salgının şu anki ulaştığı noktadan yeniden düşüşe geçmesini sağlayabileceği tahmin ediliyor.

20 binden fazla kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği ve yaklaşık 690 bin vakanın tespit edildiği Belçika’da Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yves Van Laethema da beklentilerini şu sözlerle ifade etti: “Şu an virüs hala oyunda önde gidiyor ancak bizim de iki iyi oyuncumuz var: aşı ve bahar.”





Virüsün çıkış noktası olarak kabul edilen Çin’de ise özerk Hong Kong kentinin bir bölümü karantina altına alındı. Kentin en fazla nüfuslu mahallelerinden Jordan’da Ocak ayında 162 yeni vaka tespit edilmesi nedeniyle bölgedeki herkese test de yapılıyor. Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong’da pandeminin başlamasından bu yana tespit edilen vaka sayısı 100 binin altında.





Kısıtlamaların devam ettiği Almanya’da ise Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bini geçti ancak ülkedeki sağlık yetkilileri enfeksiyon oranlarının da bir taraftan düşüşe geçtiğini belirtiyor.



