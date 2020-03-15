Dünyada sadece dört ligde maç oynanıyor





Türkiye'de ise maçların seyircisiz oynanması kararı alındı. Bu durumun da yeni bir riski beraberinde getireceği belirtiliyor. Maçlara gidemeyen seyircilerin kıraathane ve kafe gibi mekanlarda maç izlemesi bekleniyor.





Koronavirüs dünyada sporu durdururken aralarında Türkiye’nin başını çektiği sadece dört ligde futbol oynanıyor. Üst düzey 24 lig ise ertelendi.





Aralarında İspanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Portekiz, Hollanda, İsviçre gibi ülkelerin federasyonları “Futbolcu, teknik adam, hakem sağlığı” nedeniyle erteleme kararı aldı.





İşte maç oynamaya devam eden ligler:





Rusya, Brezilya, Avustralya, Türkiye





Tatil olan organizasyonlar:





NBA askıya alındı, EuroLeague askıda, PGA Avrupa Turu askıya alındı, Tenis maçları iptal, NHL askıya alındı, F1 Grand Prix ertelendi, Kayak Dünya Şampiyonası iptal, Ruby Şampiyonası iptal, Beyzbol Ligi iptal.