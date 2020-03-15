Samanyolu Haber /Gündem / Dünyada sadece dört ligde maç oynanıyor /15 Mart 2020 12:51

Dünyada sadece dört ligde maç oynanıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya üzerinde 6 bine yakın kişi yaşamını yitirdi. Dünyada futbol, basketbol başta olmak üzere pek çok etkinlik iptal edildi veya erteleniyor.

SHABER3.COM


Türkiye'de ise maçların seyircisiz oynanması kararı alındı. Bu durumun da yeni bir riski beraberinde getireceği belirtiliyor. Maçlara gidemeyen seyircilerin kıraathane ve kafe gibi mekanlarda maç izlemesi bekleniyor.

Koronavirüs dünyada sporu durdururken aralarında Türkiye’nin başını çektiği sadece dört ligde futbol oynanıyor. Üst düzey 24 lig ise ertelendi.

Aralarında İspanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Portekiz, Hollanda, İsviçre gibi ülkelerin federasyonları “Futbolcu, teknik adam, hakem sağlığı” nedeniyle erteleme kararı aldı.

İşte maç oynamaya devam eden ligler:

Rusya, Brezilya, Avustralya, Türkiye

Tatil olan organizasyonlar:

NBA askıya alındı, EuroLeague askıda, PGA Avrupa Turu askıya alındı, Tenis maçları iptal, NHL askıya alındı, F1 Grand Prix ertelendi, Kayak Dünya Şampiyonası iptal, Ruby Şampiyonası iptal, Beyzbol Ligi iptal.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünyada sadece dört ligde maç oynanıyor Sonraki Haber >>

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

AVM'de silah sesleri...

AVM'de silah sesleri...

İngiliz ajanın düşme anı!

İngiliz ajanın düşme anı!

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Dikkatsiz sürücü patlattı

Dikkatsiz sürücü patlattı

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:58:59