Samanyolu Haber /Gündem / Dünyada son durum: Vaka sayısı 18 milyona dayandı, 675 bin can kaybı var /02 Ağustos 2020 01:21

Dünyada son durum: Vaka sayısı 18 milyona dayandı, 675 bin can kaybı var

Dünya genelinde Covid-19 vakası sayısı 18 milyona yaklaştı.

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Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, salgının Çin’in Wuhan kentinde patlak vermesinden bugüne 675 bin 60 kişi hayatını kaybetti.
Amerika kıtasında 9 milyon 320 bin 330 vaka bulunurken, Avrupa’da 3 milyon 357 bin 465 kişi virüse yakalandı. Güneydoğu Asya’da 2 milyon, Ortadoğu’da 1.5 milyon, Afrika’da 788 bin, Okyanusya’da 312 bin vaka kayda geçti.

Ülkeler bazında ise ABD 4 milyon 456 bin vaka ve 151 bin 265 ölümle ilk sırada. ABD’yi 2 milyon 610 bin vaka ve 57 bin 837 ölümle Brezilya, 1.7 milyon vaka ve 57 bin 118 ölümle Hindistan izledi.

Rusya, 845 bin 443 vakayla dördüncü, Güney Afrika ise 493 bin vakayla beşinci sırada. Rusya’da 5 bin 462i Güney Afrika’da 11 bin 14 can kaybı var.
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