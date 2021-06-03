Samanyolu Haber /Gündem / Dünyada turist sayısı yüzde 83 azaldı /03 Haziran 2021 08:26

Dünyada turist sayısı yüzde 83 azaldı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), 2021 yılının ilk çeyreğinde dünyadaki turist sayısının 2020'nin aynı dönemine oranla yüzde 83 azaldığını açıkladı.

SHABER3.COM

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınından en fazla etkilenen sektörlerden biri olan turizmde 2021'nin ocak-mart aylarında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 183 milyon daha az turistin seyahat ettiğini ve bunun yüzde 83'lük bir düşüşe karşılık geldiğini bildirdi.

En fazla düşüşün Asya-Pasifik (yüzde 91) bölgesinde olduğunu, bunu Avrupa (yüzde 83), Afrika (yüzde 81), Orta Doğu (yüzde 78) ve Amerika'nın (yüzde 71) takip ettiği kaydedildi.

2021 yılının ilk çeyreğinde dünyadaki turist sayısının 2020'nin aynı dönemine oranla yüzde 83 azaldı.

Salgından dolayı 2020'nin turizmde en kötü yıl olarak anıldığını hatırlatan Dünya Turizm Örgütü, sektörde güvenin yavaş yavaş geri döndüğüne vurgu yaptı.

Sektörün uzmanlarının, mayıs-ağustos döneminde beklentilerini çok az da olsa olumlu yönde güncellediği, aşılama sürecinin pazarda yeni umutlar oluşturduğu ifade edildi.

BMDTÖ Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, "Taleplerde önemli ölçüde artış var ve güvenin yavaş yavaş yeniden tesis edildiğini görüyoruz. Aşılar, sektörde toparlamanın anahtarı olacak ama kuzey yarımkürede bir toparlanma görmek istiyorsak, testleri daha kolay ve uygun maliyetli hale getirip, iletişim ve koordinasyonu iyileştirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan örgütün yayımladığı ankette, uzmanların yaklaşık yarısının turizmde salgından önceki 2019 verilerine 2024'ten önce ulaşılmasını beklemediği görüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünyada turist sayısı yüzde 83 azaldı Sonraki Haber >>

Orhan İnandı için Kırgızistan ayakta

Orhan İnandı için Kırgızistan ayakta

Rizeli Çay üreticisi İYİ Parti grup toplantısında isyan etti

Rizeli Çay üreticisi İYİ Parti grup toplantısında isyan etti

Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı: Hayatından endişe ediyorum

Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı: Hayatından endişe ediyorum

Hakan Altun’dan normalleşme kararlarına sessiz protesto

Hakan Altun’dan normalleşme kararlarına sessiz protesto

Sabat Eğitim Kurumları Genel Müdürü'nden açıklama

Sabat Eğitim Kurumları Genel Müdürü'nden açıklama

Kırgızistan Orhan İnandı'yı arıyor: Halk Cumhurbaşkanlığı Önünde toplandı

Kırgızistan Orhan İnandı'yı arıyor: Halk Cumhurbaşkanlığı Önünde toplandı

Davutoğlu'nun suskunluğunun sebebi bu yeminler mi?

Davutoğlu'nun suskunluğunun sebebi bu yeminler mi?

Kılıçdaroğlu'ndan 8. yıl dönümünde 'Gezi' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 8. yıl dönümünde 'Gezi' paylaşımı

'SADAT, Benim üzerinden El Nusra'ya silah yolladı'

'SADAT, Benim üzerinden El Nusra'ya silah yolladı'

9. videoyu 'Erdoğan' için çekecek

9. videoyu 'Erdoğan' için çekecek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:15:22