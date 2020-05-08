Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünyada ucuzlayan akaryakıta Türkiye'de 5 günde 4'üncü zam /08 Mayıs 2020 17:11

Dünyada ucuzlayan akaryakıta Türkiye'de 5 günde 4'üncü zam

Türkiye'de benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam yapıldı.

SHABER3.COM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Bu zamla birlikte akaryakıta 5 gün içerisinde 4. kez zam gelmiş oldu. 

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 09/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 15 Motorinde 13 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,23 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,46 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,15 liradan 5,28'e; İzmir'de 5,25 liradan 5,38 liraya yükselecek. 

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 5,56 TL’den, 5,71'e Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.67 TL’den 5,82'ye yükselecek.
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