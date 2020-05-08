Dünyada ucuzlayan akaryakıta Türkiye'de 5 günde 4'üncü zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Bu zamla birlikte akaryakıta 5 gün içerisinde 4. kez zam gelmiş oldu.







EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:





"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 09/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 15 Motorinde 13 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."





Buna göre, Ankara'da ortalama 5,23 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,46 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,15 liradan 5,28'e; İzmir'de 5,25 liradan 5,38 liraya yükselecek.





Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 5,56 TL’den, 5,71'e Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.67 TL’den 5,82'ye yükselecek.