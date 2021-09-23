Samanyolu Haber /Sağlık / Dünyada vaka sayısı 230 milyonu geçti /23 Eylül 2021 19:40

Dünyada vaka sayısı 230 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip korona virüs vakalarının sayısı 230 milyonu aştı, tespit edilen vaka sayısı 230 milyon 985 bin 679'a yükseldi.

SHABER3.COM

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 230 milyon 985 bin 679'a yükseldi.

ABD, 43 milyon 404 bin 877 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısında bu ülkeyi 33 milyon 563 bin 421 ile Hindistan, 21 milyon 283 bin 567 ile Brezilya, 7 milyon 530 bin 103 ile İngiltere, 7 milyon 354 bin 995 ile Rusya, 6 milyon 971 bin 493 ile Fransa, 6 milyon 932 bin 453 ile Türkiye, 5 milyon 493 bin 591 ile İran ve 5 milyon 245 bin 265 ile Arjantin izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 4 milyon 734 bin 917 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı 207 milyon 693 bin 605 kişiye ulaştı.18 milyon 557 bin 157 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünyada vaka sayısı 230 milyonu geçti Sonraki Haber >>

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Turkey Tribunal - Öldürmek istediler. Ailemi tehdit ettiler

Turkey Tribunal - Öldürmek istediler. Ailemi tehdit ettiler

Tülay Açıkkollu: Özel yapım o gözlüğün normalde kırılma imkanı yoktu

Tülay Açıkkollu: Özel yapım o gözlüğün normalde kırılma imkanı yoktu

Kaçırılan işadamı bulundu, Furkan Vakfı’na kumpas çöktü

Kaçırılan işadamı bulundu, Furkan Vakfı’na kumpas çöktü

Erdoğan'ın ilk konuşmasını 3 paket sigara karşılığında yazdı: Çok pişmanım!

Erdoğan'ın ilk konuşmasını 3 paket sigara karşılığında yazdı: Çok pişmanım!

Demir sopalarla bayıltana kadar dövüp, ailemle tehdit ettiler

Demir sopalarla bayıltana kadar dövüp, ailemle tehdit ettiler

İşkence mağduru yaşadıklarını anlattı

İşkence mağduru yaşadıklarını anlattı

Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:47:49