Dünyada virüsün girmediği(!) tek ülke: Kuzey Kore

Kuzey Kore, komşusu Çin’den başlayarak 190’a yakın ülkeye yayılan ve neredeyse 1 milyon insana bulaşan koronavirüs salgınından ülke olarak hâlâ etkilenmediğini açıkladı.







Sputnik ajansında yer alan habere göre salgın hastalıklarla mücadele merkezinden Pak Myong-su, salgının en başından bu yana alınan önlemlerin başarılı olduğunu belirtti. Pak, “Ülkede şimdiye kadar tek bir kişi bile yeni tip koronavirüsle enfekte olmadı” dedi.





Kuzey Kore, Çin’de virüsün tespit edilmesini takiben sınırlarını kapattı ve katı tedbirleri hayata geçirdi. Bu arada ülkeye gelen herkesi zorunlu olarak bir ay boyunca karantinaya aldı.





Bu önlemleri hatırlatan Pak Myong-su, “Sağlık kontrolleri yapma, ülkeye gelen tüm personeli karantinaya alma ve tüm ürünleri iyice dezenfekte etmenin yanı sıra sınırlarımızı kapatıp, tüm deniz ve hava ulaşımını kısıtlamak gibi önleyici ve bilimsel tedbirler uyguladık” ifadelerini kullandı.







Uluslararası kamuoyu Kuzey Kore’nin bu açıklamalarını inandırıcı bulmuyor. Güney Kore’de görevli ABD’li General Robert Abrams, Pyongyang’da doğrulanmış koronavirüs vakaları bulunduğundan ‘son derece emin’ olduğunu söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup göndererek salgınla mücadelede işbirliği teklif ettiği belirtilmişti.