Samanyolu Haber /Gündem / Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bini aştı /20 Mart 2020 10:49

Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan can kaybı 10 bini aştı.

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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 10 bin 48 olarak güncelledi.

Sitedeki verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden "en fazla can kaybının yaşandığı ülke" 3 bin 405 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.
 
İtalya'nın ardından "ikinci en fazla ölüm" Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 248 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle "en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke" olan İran'da ise 1284 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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