Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünyada yolcu gemiciliği battı, Türkiye'deki mezarlık altın çağını yaşıyor /30 Eylül 2020 10:13

Dünyada yolcu gemiciliği battı, Türkiye'deki mezarlık altın çağını yaşıyor

Avustralya medyası, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında dünya genelinde turizmin ağır darbe almasıyla erken emekliliğe sevk edilen lüks yolcu gemilerinin hurdaya çıkarıldığını kaydetti.

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7news sitesinde salgından önce 200 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olan sektörün içine düştüğü durumla ilgili haberde, birçok geminin son yolculuklarını İzmir Aliağa'daki gemi söküm tesislerine yaptıkları belirtildi.

Gemiler burada, mobilya ve yedek parça olarak kullanılabilecek donanımları söküldükten sonra hurda metale dönüştürülüyor.

GEMİ MEZARLIĞI ALTIN ÇAĞINDA

Haberde bir geminin yüzde 98'inin, 1.000 kadar çalışanın sekiz aylık çabasıyla hurda metale dönüştürülebildiği belirtiliyor.

Aliağa'da gemi söküm tesislerinin Yunanistan gemicilik sektörünün çöktüğü küresel mali krizden sonraki en iyi dönemini yaşadığı, dünya genelindeki birçok şirketin gemilerini buraya gönderdiği vurgulanıyor. 
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