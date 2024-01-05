Dünyada yüzde 10 düştü, Türkiye'de yüzde 72 arttı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,5, Aralık 2022'ye göre yüzde 10,1 düşüşle ortalama 118,5 puan oldu. Rapora göre, aralık ayındaki gerilemede, şeker fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.







FAO Dünya gıda emtia fiyatlarının ölçütü olan Endeks, 2023'ü ise bir önceki yılki seviyesinin yaklaşık yüzde 10 altında tamamladı. Endeks, 2023'ün tamamı için bir önceki yılın ortalama değerinden yüzde 13,7 daha düşük olurken, söz konusu dönem boyunca sadece uluslararası şeker fiyat endeksi bir önceki yıla göre yükseliş gösterdi.





ŞEKER VE YAĞ ENDEKSİ GERİLEDİ



Şeker Fiyat Endeksi, Brezilya'daki güçlü üretim temposunun yanı sıra Hindistan'da etanol üretimi için şeker kamışı kullanımının azalmasının etkisiyle şeker fiyatlarındaki düşüşle aralıkta, kasıma göre yüzde 16,6 geriledi.







Endeks, aralıkta dokuz ayın en düşük seviyesine inerken, yıllık bazda yüzde 9 artış gösterdi.





Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık bazda palm, soya, kolza tohumu ve ayçiçeği tohumu yağı alımlarındaki durgunluğu yansıtarak yüzde 1,4 geriledi. Endeks, 2023’ün tamamında bir önceki yılın seviyesinin yüzde 32,7 altına indi.





Tahıl Fiyat Endeksi, buğday, mısır, pirinç ve arpa fiyatlarının yükselmesiyle aylık bazda yüzde 1,5 arttı. Endeks, 2023’ün tamamında ise bir önceki yılın seviyesinin yüzde 15,4 gerisinde kaldı.





Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi tatil sezonu öncesinde Batı Avrupa'daki güçlü iç satışlarla desteklenen tereyağı ve peynir için daha yüksek fiyat tekliflerinin etkisiyle yüzde 1,6 artış gösterdi. Endeks, Aralık 2022 değerinin yüzde 16,1 altında kaldı.





FAO'nun açıklamasında, güçlü küresel ithalat talebinin uluslararası tam yağlı süt tozlarının yükselmesine yol açtığı belirtildi.





Et Fiyat Endeksi de domuz eti için devam eden zayıf ithalat talebinin etkisiyle aralıkta yüzde 1 düşüş kaydetti. Endeks, Aralık 2022'deki seviyesinin yüzde 1,8 altına geriledi. Büyük üretici bölgelerdeki ihraç edilebilir arz bolluğuna rağmen büyükbaş ve kanatlı eti için bölgesel alım ilgisi de yavaşladı. Buna karşın küçükbaş hayvan eti fiyatları tatil öncesi yükseldi.





TÜİK ENDEKSİ: TÜRKİYE'DE GIDA FİYATI YÜZDE 72 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Gıda Fiyat Endeksi'ne göre ise 2023 yılında Türkiye'de gıda fiyatları yüzde 72 arttı.







Gıda enflasyonu aralıkta aylık bazda ise yüzde 4,81 yükseldi.