Dünyadaki en çok gaz rezervi bakın hangi ülkede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu açıklamasının ardından gözler, dünya üzerindeki doğalgaz rezervlerine çevrildi. Dünya üzerinde toplam 198,8 trilyon metreküp kanıtlanmış doğalgaz rezervi bulunurken, en fazla doğalgaz rezervine sahip ülke 38 trilyon metreküple Rusya oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı.





Erdoğan'ın açıklamasının ardından dünyada en fazla doğalgaz rezervine sahip olan ülkeler merak konusu oldu.





"BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre; dünya üzerinde toplam 198,8 trilyon metreküp kanıtlanmış doğalgaz rezervi bulunuyor.





DOĞALGAZ REZERVİ EN FAZLA ÜLKE RUSYA





Dünya genelinde geçen yıl kanıtlanmış en fazla doğalgaz rezervine sahip ülke, 38 trilyon metreküple Rusya oldu.





EN FAZLA DOĞALGAZ REZERVİ ORTADOĞU'DA





En fazla doğalgaz rezervi 75,6 trilyon metreküple Ortadoğu bölgesinde yer alırken, bunu 64,2 trilyon metreküp rezerve sahip Rusya ve Türkmenistan'ın da içinde bulunduğu Bağımsız Devletler Topluluğu izledi. En az doğalgaz rezervine sahip bölge ise 3,4 trilyon metreküple Avrupa oldu.





Geçen yıl dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahip ülke, 38 trilyon metreküple Rusya olarak belirlendi. Bu ülkeyi 32 trilyon metreküplük doğal gaz rezerviyle İran ve 24,7 trilyon metreküple Katar izledi.





DOĞALGAZ ÜRETİMİNDE LİDER ABD





Küresel enerji piyasalarında geçen yıl en fazla doğalgaz üreten ülke 920,9 milyar metreküple ABD oldu. Böylece geçen yıl dünya genelinde piyasaya sunulan doğal gazın yüzde 23,1'i ABD'de üretildi.





Bu ülkeyi 679 milyar metreküplük üretimle Rusya izledi. İran ise dünyanın en fazla doğalgaz rezervine sahip ikinci ülkesi olmasına rağmen, üretimde 244,2 milyar metreküple üçüncü sırada yer aldı.