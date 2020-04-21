Samanyolu Haber /Dünya / Dünyadaki en yetkili sağlık otoritesi: Salgında henüz en kötüyü görmedik /21 Nisan 2020 09:53

Dünyadaki en yetkili sağlık otoritesi: Salgında henüz en kötüyü görmedik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünyanın henüz "en kötü durumla" karşılaşmadığı uyarısında bulundu.

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Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, dünyanın salgının üstesinden gelmek için ulusal ve küresel ölçekte birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Salgına karşı "küresel dayanışma" ve "ulusal birlik" çağrısını yineleyen Ghebreyesus, bunun olmaması durumunda dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle daha fazla insanın öleceği uyarısını yaptı.

Ghebreyesus, "Bu ikisi olmadan, bize inanın ki daha en kötüsü bizi bekliyor. Bu trajediyi önleyelim. Bu öylesine bir virüs ki daha pek çok insan anlayabilmiş değil." dedi.

'Kovid-19 çok tehlikeli bir kombinasyon'

DSÖ üyesi 194 ülkeye "koronavirüse karşı dürüst ve içten bir milli birlik" sergilemeleri çağrısı yapan, küresel dayanışmanın da ancak bu şekilde başarıya ulaşacağını vurgulayan Ghebreyesus, "Bu virüsü birbirinizle kavga etmek veya siyasi puan kazanmak için bir fırsat olarak kullanmayın. Bu tehlikeli bir durum. Ateşle oynamak gibi bir şey. Lütfen birlikte hareket edin." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüsün hala pek çok bilinmezi olduğunu tekrarlayan Ghebreyesus, şöyle konuştu:

"Bu virüs tehlikeli. Bu virüs bir numaralı halk düşmanı. Bu virüs yeni ve grip gibi ciddi bulaşma huyları var. Tıpkı grip gibi çok bulaşıcı. Aynı zamanda da SARS ve MERS'te olduğu gibi çok büyük bir katil. Bunun çok tehlikeli bir kombinasyonu var."

ABD'nin iddialarına yanıt

ABD yönetiminin, DSÖ'nün kendilerinden bilgi sakladığı yönündeki bir soruya ise Ghebreyesus, ABD dahil hiçbir üye devletten salgına ilişkin herhangi bir bilgi saklamadıkları karşılığını verdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) 15 personelin ocak ayından bu yana DSÖ'de geçici olarak görevlendirildiğini aktaran Ghebreyesus, "CDC çalışanlarının bizimle olmasının anlamı, birinci günden itibaren ABD'den bir şey saklamadığımız anlamına geliyor. Tüm ülkeler anında bilgi sahibi oluyor." diye konuştu.
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