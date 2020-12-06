Dünyadaki en zengin Türk oldu

Koronavirüs aşısını geliştiren Alman BioNTech firmasının CEO’su Dr. Uğur Şahin, 5,12 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg’in en zengin 500 kişi listesine girdi ve en zengin Türk oldu. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çifti koronavirüs aşısını ilk geliştiren bilim insanları olurken şirketlerinin değeri kısa zamanda hızla artmıştı. Bloomberg’in listesinde Özlem Türeci’nin yer almaması dikkat çekti. Ancak listede Uğur Şahin’in hemen altında yine 5,12 milyar dolar servetiyle ismi açıklanmayan bir kişi yer alıyor.





ABD’li Pfizer şirketiyle birlikte koronavirüs aşını geliştiren Almanya merkezli BioNTech şirketinin hisseleri bu yıl yüzde 250’nin üzerinde değer kazandı. ABD’de Nasdaq borsasında işlem gören BioNTech hisselerinin değerindeki yükseliş, Dr. Özlem Türeci ile birlikte aşıyı geliştiren bilim insanları ve BioNTech hissedarları arasında yer alan Prof. Dr. Uğur Şahin’in, 5,1 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 500 insanı arasına girmesini sağladı.





ŞİRKET HİSSE DEĞERİ 38,5 DOLARDAN 120 DOLARA YÜKSELDİ

Yıla 38,5 dolar seviyesinden başlayan BioNTech hisse fiyatı, şu anda 120 dolar seviyesinde bulunuyor. Şirketin piyasa değeri de şu an 28,9 milyar dolar seviyesine yükseldi.





Bloomberg milyarderler endeksi’ verilerine göre, BioNTech’in yüzde 18,8’lik hissesini elinde bulunduran ve şirketin aynı zamanda CEO’su olan Uğur Şahin yıl başından bu yana servetini 3,7 milyar dolar artırarak 5,12 milyar dolara yükseltti ve dünyanın en zengin 500 kişisi arasına girdi. Listedeki tek Türk de Uğur Şahin oldu.





DÜNYANIN EN ZENGİNİ AMAZON’UN SAHİBİ JEFF BEZOS





Dünyanın en zenginleri listesinde birinci sırada, 185 milyar dolarlık servetiyle Amazon’un patronu Jeff Bezos bulunuyor. İkinci sırada 145 milyar dolarlık servetiyle Tesla’nın patronu Elon Musk, üçüncü sırada 129 milyar dolarlık servetiyle Microsoft’un patronu Bill Gates bulunuyor.





TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN KİŞİSİ MURAT ÜLKER





Forbes Türkiye dergisinin, Mart 2020’de yayımladığı listeye göre, Türkiye’nin en zengin ismi, 4,7 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker’in ardından ikinci sırada, Beştepe’deki sarayın da müteahhidi olan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak yer alıyor. Ilıcak’ın serveti 3,2 milyar dolar. Ferit Şahenk ise 2.4 milyar dolarla üçünkü sırada.