Samanyolu Haber /Sağlık / Dünyadaki gizemli hepatit vakaları 228'e yükseldi /04 Mayıs 2022 19:53

Dünyadaki gizemli hepatit vakaları 228'e yükseldi

DSÖ Küresel HIV, Hepatit ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Programı Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra birçok ülkede tespit edilen nedeni belirsiz hepatit görülen çocuk sayısının dünyada en az 228'e yükseldiğinin aktarıldığı belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra birçok ülkede tespit edilen nedeni belirsiz hepatit görülen çocuk sayısının dünyada en az 228'e yükseldiğini açıkladı.

DSÖ Küresel HIV, Hepatit ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Programı Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook, Örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında gazetecilerin hepatit vakalarına dair sorularını cevapladı.

Şimdiye kadar 20 ülkeden en az 228 hepatit vakasının doğrulandığını aktaran Easterbrook, merkeze raporlanan 50 vakanın ise araştırıldığını bildirdi.

Easterbrook, nedeni belirsiz hepatit kaynaklı 1 can kaybı bulunduğunu yineleyerek, ülkelerden gelen hepatit kaynaklı can kaybı iddialarının incelendiğini vurguladı.

Endonezya Sağlık Bakanlığı 2 Mayıs'ta, nedeni belirsiz hepatit virüsü saptanan 3 çocuğun hastanede hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Şimdiye kadar virüsün görüldüğü 18 çocuğun karaciğer iflasına uğradığı ve karaciğer nakli yaptırdığı bilgisini paylaşan Easterbrook, "Virüsün kaynağına dair bulaşıcı veya bulaşıcı olmayan bütün sebepleri araştırıyoruz. Şimdiye kadar bu virüsün herhangi bir bölge, gıda veya zehirden kaynaklandığına dair bulgu elde edilmedi." dedi.

Easterbrook, vakaların hiçbirisinde yaygın hepatit virüsleri olan Hepatit A, B, C, D ile E görülmediği ve Covid-19 aşılamasının virüsle alakası olduğuna dair tezlerin doğru olmadığını yineledi.


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