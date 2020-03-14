Samanyolu Haber /Dünya / 'Dünyadaki ilk yerleşim yerlerinden biri, gök taşı tarafından yok edildi' /14 Mart 2020 13:29

'Dünyadaki ilk yerleşim yerlerinden biri, gök taşı tarafından yok edildi'

Bilim insanları, Suriye’de bulunan dünyadaki ilk yerleşim yerlerinden bir olan Tel Abu Hureyra’nın 12.5 bin yıl önce 'uzaydan gelen bir darbe' sonucu birkaç saniye içinde tamamen yok olduğunu belirledi.

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Bilim insanlarının yaptığı incelemelere göre yeryüzündeki ilk yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Tel Abu Hureyra, bir kuyruklu yıldızın çarpması sonucu yok oldu.

Tel Abu Hureyra, günümüzde Esad Gölü altında kalan, toplayıcı ve avcı toplulukların üretim evresine geçtikleri yer olarak belirtiliyor. Söz konusu bölgeye geçen yüz yılda inşa edilen baraj, arkeolojik alanı sular altında bırakmıştı. Ancak bilim insanları, bölge sular altında kalmadan önce, bir çok eseri bulup tanımlama fırsatı buldu. Eski insanların kullandığı ev, yiyecek ve alet parçalarının yanı sıra erimiş cam bulundu.  

O dönemlerde dünyada eşyaları bu denli değiştirebilecek hiçbir teknoloji yoktu. Bu da, eşyaların insan kontrolünün ötesinde, modern bir otomobili saniyeler içinde erimiş bir kütleye dönüştürebilecek bir sıcaklıktan etkilendikleri anlamına geliyor.

Sputnik'te yer alan habere göre uzmanlar, 12.5 bin yıl önce gezegenimizin atmosferinde patlayan bir kuyruklu yıldızın dünyadaki tüm dengeleri bozarak büyük felaketlere yol açtığını belirtiyor. Bilim insanlarına göre bu tarih aynı zamanda, mamutların neslinin tükendiği  döneme denk geliyor
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