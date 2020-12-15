Samanyolu Haber /Sağlık / Dünyadaki tüm sağlıkçıların yüzde 14'ü Covid-19'a yakalandı /15 Aralık 2020 09:26

Dünyadaki tüm sağlıkçıların yüzde 14'ü Covid-19'a yakalandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının dünya nüfusunun yüzde 3'ünü oluşturmasına rağmen kendilerine beyan edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'alarının yüzde 14'ünün bu grupta tespit edildiğini bildirdi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre şehrinde video-konferans yöntemiyle düzenlendiği basın toplantısında "Salgın, hepimize sağlık çalışanlarının her gün yaptığı kahramanca işi hatırlattı." dedi.

Sağlık çalışanlarının dünya nüfusunun yüzde 3'ünü teşkil ettiğini aktaran Ghebreyesus, toplam yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının yüzde 14'nünü ise sağlık çalışanları arasında görüldüğüne işaret etti.

Dünyada sağlık kuruluşlarının dörtte birinin en temel ihtiyaç olan temiz sudan bile mahrum olduğunu aktaran Ghebreyesus, "Dünyanın en az gelişmiş 47 ülkesinde, tüm sağlık tesislerinin yarısında temiz su bulunmuyor. Bu, sağlık çalışanlarını ve hastaları her türlü enfeksiyona karşı risk altına sokuyor." uyarısında bulundu.
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