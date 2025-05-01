Dünyadan 1 Mayıs manzaraları

Pek çok gösteri ve yürüyüşlerde İsrail'in Filistin'deki soykırımı protesto edildi.





1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dünyanın farklı noktalarında coşkuyla kutlandı.Kutlamalarda işçi ve emekli haklarına yönelik talepler dile getirildi.Güney Afrika Sendikalar Federasyonu (SAFTU) üyesi işçiler, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü anmak için protesto yürüyüşü düzenledi.Finlandiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Başkent Helsinki'de işçi sendikaları ve aktivistlerin organizasyonuyla yürüyüş düzenlendi. Muhalefet partilerinden Sol Parti ve SDP destekçileri, Filistin yanlıları ile birlikte yürüdü.İsveç'in başkenti Stockholm'de, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.İtalya'nın Milan kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen yürüyüşle kutlandı. İtalya'nın önde gelen işçi sendikaları CGIL, CISL ve UIL, bu 1 Mayıs 2025'i “Güvenli iş için birlik” sloganıyla iş sağlığı ve güvenliği temasına adadı.İspanya'nın başkenti Madrid'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen yürüyüşle kutlandı. Gran Via Caddesi'nde toplanan göstericiler, Plaza Espana meydanına kadar yürüdü. Bazı vatandaşlar, Filistin'e destek için bayrak açtı.Almanya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde ülkenin çeşitli kentlerinde gösteriler ve yürüyüşler düzenlendi. Başkent Berlin’de sendikalar tarafından düzenlenen yürüyüşte, binlerce kişi Karl-Marx Allee Caddesi’nden 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı Berlin Belediye Binasının önünde kadar yürüdü. Katılımcılar, yürüyüşte ellerinde çeşitli pankart ve dövizler taşıdı.Fransa'nın Lyon kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında miting düzenlendi. Mitinge katılan sendikalar, "barış, emeklilik hakları ve ücretler" için bir araya gelinmesi çağrısında bulundu.