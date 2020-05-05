Dünyadan bir Almanya silinecek





Koronavirüs salgını bu yıl dünya ekonomisinden Almanya’ya yakın büyüklükte bir parça götürecek. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Nisan 2020 tahminlerinden yapılan hesaplamaya göre, 2020’de dünya ekonomisi, satın alma gücü paritesine göre GSYH (SGP-GSYH) olarak yaklaşık 3,7 trilyon dolar daralacak. Bu rakam, 4,2 trilyon dolar büyüklüğündeki Almanya’ya yakın bir boyutu ifade ediyor.





Esasen dünya ekonomisinde küçülmeyi azaltan iki önemli ülke bulunuyor. Bunlar Çin ve Hindistan. İki ülkenin bu yıl dünya ekonomisine olumlu katkısı 776 milyar doları aşıyor. SGP-GSYH, bu yıl içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu ve ABD’nin başını çektiği 148 ülkede yaklaşık 4,7 trilyon dolar azalacak. Buna karşın Çin ve Hindistan’ın başını çektiği 44 ülkede ise SGP-GSYH 1 trilyon dolara yakın artacak.





DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜKLÜĞÜ 138,3 TRİLYON DOLARA İNECEK





Toplam dünya ekonomik büyüklüğü, kapsamdaki 193 ülkede, SGP-GSYH olarak 142 trilyon dolardan 138,3 trilyon dolara inecek. IMF tahminlerine göre, milli gelir azalması ABD’de 1 trilyon 137,7 milyar doları, Almanya’da 282,6, Japonya’da 260,5 milyar doları bulacak. Hacimsel ekonomik küçülmede ilk üçte yer alan bu ülkeleri, Rusya, İtalya, Fransa 200 milyar doların üzerinde daralmayla takip edecekler. Ekonomik daralma İngiltere, Brezilya, Meksika ve İspanya’da 142-187 milyar dolar arasında olacak.





MİLLİ GELİR AZALMASINDA TÜRKİYE 103,8 MİLYAR DOLARLA 12’NCİ SIRADA





Dünya gazetesinde yer alan habere göre, SGP-GSYH azalmasında Kanada 107,2 milyar dolarla 11’nci, Türkiye, 103,8 milyar dolarla 12’nci sırada yer alacak. Türkiye’yi Tayland, Avustralya, İran, Hollanda, Polonya, Libya, Arjantin ve Tayvan izleyecek.





En dramatik düşüş milli geliri 83,5 milyar dolardan 34,8 milyar dolara inecek olan iç savaş yaşayan Libya’da görülecek.





Buna karşın SGP-GSYH artışı Çin’de 498, Hindistan’da 278,1 milyar doları bulacak.





Bu ülkeleri artışta 42,5 milyar dolarla Endonezya, 36,2 milyar dolarla Mısır, 33,6 milyar dolarla Vietnam izleyecek. Büyük Okyanus’ta 9 mercan adasından oluşan, 26 kilometrekarelik yüzölçümü ile dünyada sadece Nauru, Monako ve Vatikan’ı geçebilen, 11 bin nüfusuyla dünyanın en küçük nüfuslu BM üyesi ülkesi olan, IMF milli gelir büyüklüğü listesinde 193’ncülükteki sırasıyla sonda bulunan Tuvalu’nun, 2019’daki 49 milyon dolarlık SGP-GSYH’si 2020’de aynı kalacak.





BÜYÜK ÜLKELER SIRALAMASI KARIŞACAK





2020 yılı büyük ekonomiler sıralamasını da allak bullak edecek. Çin, ABD, Hindistan ve Japonya ilk 4’teki yerlerini koruyacaklar. Buna karşın Rusya, Almanya’yı geride bırakarak 5’nci büyük ülke haline gelecek.





Endonezya 7’nci, Brezilya 8’nci, İngiltere 9’ncu, Fransa 10’ncu, Meksika 11’nci sıradaki yerlerini bırakmayacaklar.





SGP-GSYH’si 2020’de sadece 12,8 milyar dolar azalmayla 2 trilyon 320,5 milyar dolardan 2 trilyon 307,7 milyar dolara inecek Güney Kore, Türkiye ve İtalya’yı geride bırakarak 12’nci sıraya yerleşecek. 2019’da 13’ncü sırada olan Türkiye, Güney Kore’ye geçilse de ilk kez İtalya’yı geride bırakarak sıralamasını koruyacak. Türkiye, 2021 yılında da Güney Kore’nin ardından 13’ncü olacak.





Yine 2020’de daha az küçülecek olan Suudi Arabistan hem Kanada hem de İspanya’yı geride bırakarak 15’nciliğe çıkacak. Kanada ise İspanya’yı geçecek ve 2019 sıralamasındaki 16’ncılığını kaybetmeyecek.





2020 yılında SGP-GSYH’si en fazla azalacak 20 ülke