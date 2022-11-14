Dünya'dan Taksim saldırısı ile ilgili taziye mesajları yağdı

İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayla ilgili hangi lider ne dedi?





Azerbaycan



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mesajında, "İstanbul'un merkezinde meydana gelen hain patlama sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendilerini derinden sarstığını" belirtti. Erdoğan'a, "hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini" ileten Aliyev, "yaralılar için de şifa temennisinde" bulundu.







İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Twitter'dan, "İstanbul'un göbeğinde bugünkü patlama haberiyle derinden sarsıldık. Düşüncelerimiz kurbanlarla ve sevdiklerini kaybedenlerle. Türkiye'nin yanındayız." ifadelerini içeren paylaşımda bulundu.





Pakistan



Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul’un merkezinde İstiklal Caddesi'nde patlama yaşandığını öğrendiğini belirterek, "Pakistan hükümeti ve halkı, hayatını kaybedenler için kardeş Türkiye halkına taziyelerini iletiyor ve yaralıların hızlı bir şekilde iyileşmesi için dualarını gönderiyor." ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari de Taksim Meydanı’nda yaşanan saldırıda can kaybı yaşanması sebebiyle son derece üzgün olduğunu ifade ederek, "Bu matem anında Türk kardeşlerimizle tam dayanışma içerisindeyiz" açıklamasını yaptı.



Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, televizyonlardan yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul'da çok sayıda kişinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısını kınıyorum. Pakistan adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Bu zor dönemde Türkiye'deki kardeşlerimizin yanındayız" dedi.



Ukrayna



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter'dan paylaştığı mesajında, İstanbul'un merkezinde insanların hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır." ifadelerini kullandı.



Finlandiya



Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün, İstanbul'da meydana gelen korkunç patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a başsağlığı dilediğini bildirdi.



Kuzey Makedonya



Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, "Bu öğleden sonra Türkiye'nin İstanbul şehrinde meydana gelen ve birçok sayıda kaybın yaşandığı patlama haberiyle şok olduk ve üzüldük. Kurbanların ailelerine ve sevdiklerine en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralıların tez zamanda iyileşmesi için en samimi dileklerimi yolluyorum. @MevlutCavusoglu" diye paylaştı.



AB Konseyi Başkanı Michel



Beyoğlu'nda yaşanan terör saldırısına dair Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.



Michel, "Bu gece İstanbul'dan korkunç haberler geldi. İstiklal'deki patlamada hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Tüm düşüncelerimiz, bu çok üzücü zamanda Türkiye halkıyla birlikte."



İstanbul'da yaşanan patlama sonrası Avrupa ülkelerinden Fransa, İsviçre, İsveç, İtalya, Polonya, İngiltere, Yunanistan, Almanya ve Hollanda liderleri, üzüntülerini belirtti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemiz için çok sembolik bir günde, yani 13 Kasım 2015'te kaybettiğimiz kurbanları düşünürken, Türk halkı kendi kalbi olan İstanbul'da bir saldırıyla sarsıldı. Türklere: Acınızı paylaşıyoruz. Terörizme karşı mücadelede yanınızdayız." dedi.Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Twitter hesabından yayınladığı mesajda "İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama nedeniyle derin bir şok ve üzüntü içindeyiz. Sevdiklerini kaybeden herkese en derin taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." dediİtalya Başbakanı Giorgini Meloni de yayınladığı mesajda "İstanbul'dan gelen görüntüler korkunç; masum vatandaşların maruz kaldığı saldırı ve ölümleri nedeniyle Türkiye'ye en derin taziyelerimizi iletmek istiyorum.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.Almanya Cumhurbaşkanı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'daki patlama nedeniyle taziyelerini iletti.Steinmeier mesajında, işlek olan İstanbul'un ortasında meydana gelen patlama haberinden dolayı sarsıldığını belirterek, "Düşüncelerim kurbanlarla ve onların yakınlarıyla. Tüm yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şok anında Almanlar olarak İstanbulluların ve Türk halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, İstanbul’daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Kişisel olarak ve Yunan halkı adına, kurbanların ailelerine en derinden taziyelerimi iletiyorum ve yaralananlar için de acil şifa diliyorum.” ifadelerini kullandı.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis da İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Twitter'da yaptığı paylaşımda, patlama nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Miçotakis, saldırıda yaralananlar için acil şifa diledi.Miçotakis mesajında, "Kurbanların ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına en samimi taziyelerimi iletiyorum. Yunanistan her tür terörizmi kesin bir şekilde kınıyor." ifadelerine yer verdi.Polonya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız yaralılar ve aileleriyle. Türkiye'deki yetkilileri ve vatandaşları dayanışma içinde olduğumuz konusunda temin etmek isteriz." ifadeleri yer aldı.İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, düşüncelerinin İstanbul’daki patlamadan etkilenenler ve aileleriyle olduğunu belirtti.İngiltere’nin terörle mücadelede Türkiye’nin yanında olduğunu vurgulayan Wallace, ülkesinin saldırıdan etkilenenlere başsağlığı dileklerini aktardı.İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki bombalı saldırının ardından Türkiye'ye ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti. Cassis, İsviçre'nin, Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduğunu da ifade etti.Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'daki korkunç şiddet eylemi beni üzdü. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum. Düşünce ve dualarımız Türkiye halkı ile." ifadelerini kullandı.Letonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "Türkiye'de meydana gelen trajik patlama haberinden dolayı derin bir üzüntü içindeyiz. Kurbanların ailelerine ve sevenlerine en içten taziyelerimizi sunarız. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.İstanbul'daki patlama dolayısıyla İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani taziye mesajları paylaşırken, İtalya Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, bugün İstanbul'u sarsan alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor. Olaydan etkilenenlerin aileleriyle dayanışma içinde olan İtalya, yaralılara acil şifalar diliyor. İtalya, Türk halkına yakınlığını bir kez daha teyit etmekte ve (Paris’teki 2015 yılındaki saldırı) Bataclan katliamının yıl dönümünde terörle mücadeledeki kararlığını bir kez daha teyit etmektedir." ifadeleri kullanıldı.İtalya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul’daki patlamada herhangi bir ölen ya da yaralı İtalyan olmadığını bildirdi.Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da bugün öğleden sonra meydana gelen kanlı patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk milletine en derin taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, Twitter'dan paylaştığı mesajında, İstanbul'dan gelen korkunç haberin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Bu trajedide yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Romanya, bu zor zamanda Türkiye halkının yanındadır.” ifadelerini kullandı.