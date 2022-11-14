Dünyadan Türkiye ile dayanışma mesajları

İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası çok sayıda ülke Türkiye'yle dayanışma mesajı verdi. Aralarında ABD'nin de bulunduğu birçok ülke, altı kişinin hayatını kaybetmesine, 81 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırıyı kınadı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin İstanbul'da gerçekleşen "şiddet eylemini güçlü şekilde kınadığını" belirtti. Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye ile omuz omuzayız" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki patlamanın sebep olduğu can kayıplarından derin üzüntü duymaktayız. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunarız. Amerika Birleşik Devletleri, Türk müttefiklerimizin yanındadır" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,İstanbul'dan "dehşet verici haberler" aldıklarını ve "üzüntü verici bu zamanda Türk halkının yanında olduklarını" ifade etti. Michel ayrıca, patlamada hayatını kaybedenler dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulundu.





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de "saldırıdan etkilenenlere ve Türk halkına en derin taziyelerini" sundu. Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Stoltenberg, "NATO, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir" ifadesini kullandı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Mesajında İstanbul'daki patlama haberiyle sarsıldığını belirten Steinmeier'in "Bu şok anında Almanlar olarak İstanbulluların ve Türk halkının yanındayız" ifadesini kullandığı açıklandı. "Düşüncelerim kurbanlarla ve onların yakınlarıyla" diyen Almanya Cumhurbaşkanı, tüm yaralılar için de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'dan korkunç görüntüler geliyor. Düşüncelerim, sadece bir pazar günü alışveriş caddesi İstiklal'de dolaşmak isteyen ve şu an büyük bir patlamanın kurbanı olan insanlarla" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, kurbanların ailelerine desteklerini ve yaralılara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Putin, Kremlin tarafından kamuoyuna duyurulan mesajda, "Terörizmin her türlü tezahür ve çeşidine karşı Türk ortaklarımızla en yakın iş birliğine hazır olduğumuzu tekrar teyit ediyoruz" ifadesini kullandı.

"Türkiye'deki menfur saldırı haberlerinden" dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getiren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis de, "kurbanların ailelerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına" taziyelerini iletirken yaralılara da acil şifalar diledi. Mitsotakis, "Yunanistan terörizmin her türlüsünü kesin surette kınamaktadır" dedi.



