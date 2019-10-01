Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndan çarpıcı konferans

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV) Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Dönem Genel Kurul toplantıları ile aynı dönemde önemli bir etkinliğe imza attı.





"Dünyamızı dönüştürmek: Kapsayıcı Sosyal Kalkınma" ana başlığı altında yapılan konferansın açılış konuşmasını BM Genel Sekreteri'nin Özel Danışmanı Adam Dieng yaptı.







İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE ATANLAR YARGILANMALI





BM'de Soykırımın Önlenmesi konusunda çalışmalar yapan Dieng, insan hakları ihlallerine imza atanların her kim olursa olsun yargılanması gerektiğine dikkati çekti.













2030 GLOBAL HEDEFLERİ MASAYA YATIRILDI





Arjantin, ABD, Avustralya, Brezilya, Hindistan, Japonya, Kenya, Mozambik, Hollanda, İspanya, Güney Afrika ve Romanya'nın da aralarında olduğu 24 ülkeden 36 sivil toplum örgütünün destek verdiği konferansın ilk panelinde "2030 Global Hedefleri için Kapsayıcı Sosyal Gelişimler" konuşuldu.





BM'de dünya liderlerinin toplandığı, ülkelerin en üst düzeyde temsil edildiği dönemde gerçekleşen ve büyük ilgi gören konferansta uluslararası katılımcılar, Sosyo-Ekonomik Kalkınma ile Gençlerin Güçlendirilmesi ve Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Hakların Korunması konularındaki görüşlerini de paylaştı.





SPORUN BARIŞ VE KALKINMAYA KATKISI





Konferansın 3'üncü panelinde konuşmacı olarak yer alan Avustralyalı ünlü futbolcu ve İnsan Hakları Elçisi Craig Foster da küresel barış ve kalkınmanın temini adına sporun kritik önemine değindi ve spor alanındaki insan hakları ihlalleri, ırkçılık ve diğer eşitsizliklere dikkati çekti.





Konferans sonunda Fethullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın 'Birlikte Yaşam Kültürü Ödülleri' de sahiplerini buldu.





NBA YILDIZI ENES KANTER'E ÖZEL ÖDÜL





Birlikte Yaşam Kültürü Ödülü Nelson Mandela Vakfı Başkanı Sello Hatang'e, Birlikte Yaşama Kültürü ve Şiddete Başvurmama Ödülü Mahatma Gandhi Vakfı Başkanı Tushar Gandhi'ye Gençlerin Güçlendirilmesi ödülü de son dönemde kendi adına kurduğu vakıf çalışmalarıyla adından söz ettiren NBA oyuncusu Enes Kanter'e verildi.





Sivil toplum kuruluşlarının global hedeflerin gerçekleştirilmesinde başarıyla ortaya koyduğu 11 projeye de değişik kategorilerde plaket ve nakdi yardım ödülleri verildi. Japonya, Zambiya, Kenya, ABD, Rwanda, Çad, Güney Afrika, Arjantin, Uganda, Rusya ve İspanya’dan sivil toplum kuruluşlarının başvurdukları projeler, BM Kalkınma Programı ve diğer BM kurumlarıyla da paylaşılacak.