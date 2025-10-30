Samanyolu Haber /Dünya / Dünyan ekonomisi oraya kilitlendi: Çin imzalar atılmadan önce açıklama yaptı /30 Ekim 2025 20:55

Dünyan ekonomisi oraya kilitlendi: Çin imzalar atılmadan önce açıklama yaptı

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, Çin-ABD ticaret müzakerelerinde elde edilen kazanımların büyük çabalarla sağlandığını belirterek, ABD ile iş birliğine hazır olduklarını bildirdi.

SHABER3.COM

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da gerçekleştirilen Çin-ABD ticaret istişarelerine ilişkin soruları cevaplayan Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, Çin-ABD ticaret müzakerelerinde elde edilen kazanımların büyük çabalarla sağlandığını söyledi. He Yongqian, Çin’in ABD tarafıyla bu kazanımları hayata geçirerek, küresel ekonomiye daha fazla kesinlik ve istikrar kazandırmaya hazır olduğunu kaydetti.

Sözcü He Yongqian, görüşmelerde elde edilen olumlu sonuçların, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde, eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı yarar ilkeleri temelinde yürütülen diyalog ile iş birliğinin, sorunların çözümünde etkili bir yol olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.
