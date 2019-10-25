Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünyanın 1 numarası artık Jeff Bezos değil /25 Ekim 2019 19:50

Dünyanın 1 numarası artık Jeff Bezos değil

Amazon CEO’su Jeff Bezos da dünyanın en zenginleri listesinin zirvesindeki yerini kaybetti. Jeff Bezos’un yerini Microsoft’un kurucusu Bill Gates aldı.

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Dünyanın en büyük şirketlerinden olan Amazon’un hisseleri hızla düşüyor. Amazon CEO’su Jeff Bezos da dünyanın en zenginleri listesinin zirvesindeki yerini Microsoft’un kurucusu Bill Gates’e kaptırdı.
 
Perakende devi Amazon’un hisseleri bugün yüzde 8.1 değer kaybetti. Değer kaybeden Amazon hisseleri şu anda 1,637 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Bloomberg’in Milyarlar Endeksi’ne göre Jeff Bezos’un net serveti, 102.8 milyar dolar seviyesine geriledi. 

Business Insider’da yayınlanan bir habere göre Amazon CEO’su Jeff Bezos, dünyanın en zenginleri listesindeki yerini Microsoft’un kurucusu Bill Gates’e bıraktı. Jeff Bezos, Amazon’un değer kaybetmesi ile beraber Bezos, Bill Gates’in servetinin 5 milyar dolar gerisine düştü.

Bloomberg Milyarderler Endeksi listesi, her işlem gününün sonunda yeniden güncelliyor. Amazon hisselerinin değer kaybetmesinin daha ne kadar süreceği bilinmiyor.
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