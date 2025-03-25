Samanyolu Haber /Gündem / Dünyanın birçok noktasında görüldü: Nedir bu esrarengiz cisim? /25 Mart 2025 11:06

Dünyanın birçok noktasında görüldü: Nedir bu esrarengiz cisim?

Türkiye'de ve dünyanın farklı yerlerinde gece saatlerinde gökyüzünde görülen cisim, büyük merak uyandırdı. Herkes bu ilginç görüntüye neyin sebep olduğunu tartışıyor.

SHABER3.COM

Türkiye ve Almanya dahil birçok ülkeden görülen ve cep telefonlarıyla kaydedilmiş görüntüler tüm dünyada dolaşıyor. Ne olduğu henüz açıklanmayan görünütü sosyal medyada gündem oldu.

Herkesin ne olduğunu merak ettiği cismin SpaceX'in Starlink internet uydularını yörüngeye taşımak için Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssünden fırlatılan Falcon 9 roketinin atmosfere geri dönüşünden dolayı oluştuğu öne sürüldü.

Merak uyandıran cisme ilişkin sosyal medyada “Bu da ne?”, “Yusuf güney seyahate gitmiştir”, “Bu kadar delik olabilir”, “Bende gördüm Beşikdüzü Trabzon’da 3-4 dakka görüldü kayboldu neydi bu”, “Solucan deliği” gibi yorumlar yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünyanın birçok noktasında görüldü: Nedir bu esrarengiz... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:50:15