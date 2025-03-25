Dünyanın birçok noktasında görüldü: Nedir bu esrarengiz cisim?

Türkiye ve Almanya dahil birçok ülkeden görülen ve cep telefonlarıyla kaydedilmiş görüntüler tüm dünyada dolaşıyor. Ne olduğu henüz açıklanmayan görünütü sosyal medyada gündem oldu.





Herkesin ne olduğunu merak ettiği cismin SpaceX'in Starlink internet uydularını yörüngeye taşımak için Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssünden fırlatılan Falcon 9 roketinin atmosfere geri dönüşünden dolayı oluştuğu öne sürüldü.





Merak uyandıran cisme ilişkin sosyal medyada “Bu da ne?”, “Yusuf güney seyahate gitmiştir”, “Bu kadar delik olabilir”, “Bende gördüm Beşikdüzü Trabzon’da 3-4 dakka görüldü kayboldu neydi bu”, “Solucan deliği” gibi yorumlar yapıldı.