Dünyanın derinliklerinde gizlenen devasa okyanus keşfedildi!





Cumhuriyet'te yer alan habere göre bu dev su rezervi, gezegenimizin kabuğunun 400 mil altında, 'ringwoodite' adı verilen ve süngerimsi yapısıyla suyu emen bir kayaçta saklanıyor. Bilim insanları, bu kayaçtaki suyun ne sıvı, ne katı ne de gaz halinde olduğunu, dördüncü bir halde olduğunu belirtiyor. 2014 yılında yayımlanan "Alt Mantoda Dehidrasyon Erimesi" başlıklı makale, bu olağanüstü keşfi detaylandırıyor.

YÜZEYDEN DAHA FAZLA SU TAŞIYOR

Bilim insanları, depremleri inceleyerek, yeryüzünün altında şok dalgalarını kaydeden sismometreler sayesinde bu suyun varlığını keşfetti. Eğer ringwoodite adlı kayaç sadece %1 su içeriyorsa, bu durum Dünya yüzeyinin altındaki su miktarının yüzeydeki okyanuslardan üç kat daha fazla olabileceğini gösteriyor.

Son zamanlarda bilim dünyası, heyecan verici keşiflerle çalkalanıyor. Kara deliklerden kayıp kıtalara kadar pek çok keşif, insanları şaşırtmaya devam ediyor. Ancak, şimdi yapılan bir keşif, bu heyecanı başka bir boyuta taşıyor: Dünya'nın kabuğunun derinliklerinde, yüzeydeki okyanuslardan üç kat daha fazla su barındıran devasa bir okyanus keşfedildi.Jeofizikçi Steve Jacobsen, bu mineralin suyu tutma kapasitesinin eşsiz olduğunu vurguluyor. “Ringwoodite, suyu emen bir sünger gibidir. Bu mineralin kristal yapısında, hidrojen çekme ve suyu hapsetme gibi çok özel bir özellik var,” diyen Jacobsen, bu keşfin Dünya'nın su döngüsü hakkında yeni bilgiler sunduğunu belirtiyor.