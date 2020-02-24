Dünya'nın düz olduğuna inanıyordu!

64 yaşındaki Mike Hughes, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) California eyaletinde bulunan Barstow'da ev yapımı ve buharla çalışan roketiyle kendini havaya fırlattı, ancak roket kısa sürede yere çakıldı.





Hughes'ın iş ortağı Waldo Stakes arkadaşının hayatını kaybettiğini teyit etti.







BUHARLA ÇALIŞAN ROKET





Discovery Channel sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Hughes bu fırlatma işlemini yeni programları 'Homemade Astronauts' (Ev Yapımı Astronotlar) için hayata geçirmişti.





Mike Hughes roketle birlikte yer küreden 1,5 km uzaklaşmayı hedefliyordu.





San Bernardino Polis Departmanı bir kişinin çölde roketin yere çakılması sonucu hayatını kaybettiğini teyit etti, ancak ölen kişinin kimliğini henüz paylaşmadı.





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