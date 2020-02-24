Samanyolu Haber /Dünya / Dünya'nın düz olduğuna inanıyordu! /24 Şubat 2020 11:59

Dünya'nın düz olduğuna inanıyordu!

"Dünya'nın yuvarlak değil, düz olduğunu" iddia eden ve teorisini ispat etmek için ev yapımı roketle kendini fırlatan Mike Hughes hayatını kaybetti.

Dünyanın düz olduğuna inanıyordu!

64 yaşındaki Mike Hughes, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) California eyaletinde bulunan Barstow'da ev yapımı ve buharla çalışan roketiyle kendini havaya fırlattı, ancak roket kısa sürede yere çakıldı. 

Hughes'ın iş ortağı Waldo Stakes arkadaşının hayatını kaybettiğini teyit etti.

BUHARLA ÇALIŞAN ROKET

Discovery Channel sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Hughes bu fırlatma işlemini yeni programları 'Homemade Astronauts' (Ev Yapımı Astronotlar) için hayata geçirmişti. 

Mike Hughes roketle birlikte yer küreden 1,5 km uzaklaşmayı hedefliyordu.

San Bernardino Polis Departmanı bir kişinin çölde roketin yere çakılması sonucu hayatını kaybettiğini teyit etti, ancak ölen kişinin kimliğini henüz paylaşmadı.

DÜZ DÜNYA TEORİSİNİ İSPAT ETMEYE ÇALIŞIYORDU

“Deli” ve “Düz Dünya Teorisyeni" gibi lakaplarla anılan Hughes son denemesinde kendini bir rokete bağlayarak atmosfere fırlattı. 

Fakat roket atmosfere ulaşamadan söndü ve Hughes, metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti.
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