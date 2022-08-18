Dünyanın en bisiklet dostu şehrinde Utrecht 1., İstanbul 74. oldu

Küresel Bisiklet Endeksi, "dünyanın en bisiklet dostu şehirlerinin" yer aldığı yeni bir liste hazırladı. Dünya genelinde bisiklet altyapısı konusunda yatırım yapan 90 şehrin incelendiği çalışmada Türkiye’den sadece İstanbul listeye girdi. Fransa’nın başkenti Paris 32, İspanya’nın başkenti Madrid 44, İngiltere’nin başkenti Londra 62, Yunanistan’ın başkenti Atina da 66. sırada yer aldılar.





Listede ilk sırayı, “Bisiklet ülkesi” olarak bilinen Hollanda’nın Utrecht şehri aldı. Hollanda’nın başkenti Amsterdam, listede 5. sırada yer buldu. Utrecht, dünyanın en büyük kapalı bisiklet parkına sahip. Bisiklet kullananları sayısı, bisiklet yolları, trafik kazalarının az olması ve bisiklet mağazalarının çeşitliliği Utrecht'i listede ilk sıraya çıkardı.





Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kenti ise dünyanın "en kötü bisiklet şehri" oldu. Johannesburg, çok az insanın bisiklet kullanmasının yanı sıra ölümle sonuçlanan bisiklet kazaları konusunda ilk sırada.







Sıralamada ilk 10 şehir şöyle oldu:





Utrecht, Hollanda

Münster, Almanya

Antwerpen, Belçika

Kopenhagen, Danimarka

Amsterdam, Hollanda

Malmö, İsveç

Hangzhou, Çin

Bern, İsviçre

Bremen, Almanya

Hannover, Almanya























