Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın en bisiklet dostu şehrinde Utrecht 1., İstanbul 74. oldu /18 Ağustos 2022 20:19

Dünyanın en bisiklet dostu şehrinde Utrecht 1., İstanbul 74. oldu

Hollanda’nın Utrecht kenti, dünyanın "en bisiklet dostu" şehri seçildi. İstanbul 90 şehir arasında 74. sırada yer aldı.

Dünyanın en bisiklet dostu şehrinde Utrecht 1., İstanbul 74. oldu

Küresel Bisiklet Endeksi, "dünyanın en bisiklet dostu şehirlerinin" yer aldığı yeni bir liste hazırladı. Dünya genelinde bisiklet altyapısı konusunda yatırım yapan 90 şehrin incelendiği çalışmada Türkiye’den sadece İstanbul listeye girdi. Fransa’nın başkenti Paris 32, İspanya’nın başkenti Madrid 44, İngiltere’nin başkenti Londra 62, Yunanistan’ın başkenti Atina da 66. sırada yer aldılar.

Listede ilk sırayı, “Bisiklet ülkesi” olarak bilinen Hollanda’nın Utrecht şehri aldı. Hollanda’nın başkenti Amsterdam, listede 5. sırada yer buldu. Utrecht, dünyanın en büyük kapalı bisiklet parkına sahip. Bisiklet kullananları sayısı, bisiklet yolları, trafik kazalarının az olması ve bisiklet mağazalarının çeşitliliği Utrecht'i listede ilk sıraya çıkardı.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kenti ise dünyanın "en kötü bisiklet şehri" oldu. Johannesburg, çok az insanın bisiklet kullanmasının yanı sıra ölümle sonuçlanan bisiklet kazaları konusunda ilk sırada.

Sıralamada ilk 10 şehir şöyle oldu:

Utrecht, Hollanda 
Münster, Almanya 
Antwerpen, Belçika 
Kopenhagen, Danimarka 
Amsterdam, Hollanda 
Malmö, İsveç
Hangzhou, Çin
Bern, İsviçre 
Bremen, Almanya
Hannover, Almanya 






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