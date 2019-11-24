Dünyanın en büyük buz kütlesi eriyor

Hürriyet'in haberine göre Arjantin ile Şili sınırlarında bulunan Patagonya bölgesindeki dünyanın en büyük buz tarlaları erimeye başladı. 2002 ile 2017 yılları arasında 10 milyon olimpik yüzme havuzuna denk gelecek kadar küçülen bölge için tehlike çanları çalıyor.







Güney Amerika’da Şili ile Arjantin ülkelerinin sınırında bulunan dünyanın en büyük buzul kütleleri hızla eriyor. Patagonya’nın sembolü olan bu mavi buzul tarlaları, küresel ısınmanın son yıllardaki artışı ve mevsimsel geçişisin de etkisiyle birlikte çok ciddi şekilde erimeye devam ediyor.





Bilim insanları, geçtiğimiz yıllarda da buz kütlelerin sürekli olarak kırıldığı ve eridiği Patagonya bölgesindeki bu artışın nedeninin yükselen sıcaklıklar olduğunu söylüyorlar. Bölge, kutuplardan sonra yeryüzünün en büyük buzul alanı olmasıyla da dikkat çekiyor.





Güney Amerika kıtasının batı yakası, günümüzden yaklaşık 18 bin yıl önce büyük oranda buzullarla kaplıydı. Şimdilerde Güney Patagonya Buz Sahası olarak bilinen bu yer ise zamanla eriyen buzulların son kalıntıları olarak biliniyor. Kıtanın tarihini yansıtan bu buzullar, gezegenimiz için de hayati bir öneme sahip.





Buzullar sayesinde bölgedeki dağ yaşam alanları besleniyor, bölgeye ait çeşitli bitkiler ve vahşi doğadaki yaşamın sürekliliği sağlanıyor.





Yerleşimin kilometre karede 2 kişiye kadar düştüğü bu topraklar, genel olarak çok güçlü rüzgarlara ve yoğun yağışlara ev sahipliği yapıyor. Hal böyle olunca da bölgenin keşfi oldukça geç bir zamanda, 1998 yılında kuzeyden güneye doğru giden buz bilimciler ve dağcılar tarafından yapılmış.





Turistik bir yapıya da sahip olan bu bölge, buzul alanlarının yakınlarında 64 km’lik Huemel Pisti adında bir yürüyüş parkuruna sahip. El-Chalten kasabasından başlayan bu pist, uzun rampalarıyla buzul araziyi doğuya doğru ayırıyor ve 3.400 metre yüksekliğindeki Fitz Roy granit dağının gölgesinde yer alıyor.





Bölge, Güney yarım küre için ekim ile nisan ayları arasındaki yürüyüş mevsiminde yoğun turist çekmeyi başarıyor. Buzul tarlanın batı kısmında yer alan labirent fiyortlar ise vadiden geçen buzulları oyarak dağ geçitlerinin oluşumunu sağlıyor.





Buzun parçalar halinde 1600 metre derinliğe kadar ulaştığı bu bölge, ne yazık ki her geçen gün biraz daha erimeye devam ediyor. Küresel ısınmanın da etkisiyle kaçınılmaz sona adım adım yaklaşan Patagonya buzulları, 2002 ile 2017 yılları arasında 24,4 gigaton küçüldü. Bu sayı ise yaklaşık olarak 10 milyon olimpik havuza denk geliyor.