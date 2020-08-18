Samanyolu Haber /Ekonomi / O da Korona mağduru /18 Ağustos 2020 12:56

O da Korona mağduru

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dünyanın en büyük varlık fonunu da vurdu.

SHABER3.COM

Dünyanın en büyük fonu olarak gösterilen Norveç Varlık Fonu, yılın ilk yarısında hisse senedi piyasasındaki sıçramanın yılın başlarındaki kayıpları kapatmaya yetmemesinden dolayı 21 milyar dolar kaybetti.

1,2 trilyon dolar tutarında nakit ve eşdeğeri menkul kıymete sahip Oslo merkezli fonun genel müdür yardımcı Trond Grande, "Piyasaların ikinci çeyrekte iyi bir toparlanma göstermelerine karşın, halen kayda değer bir belirsizliğe şahit oluyoruz." dedi.

Fon ayrıca hedge fon yöneticisi Nicolai Tangen'in yeni genel müdür (CEO) olarak tayin edilmesine yönelik siyasi tartışmaların da içine çekildi.

YENİ GENEL MÜDÜRE DAİR KRİZ AŞILAMADI

Tangen, Yngve Slyngstad'dan görevi 1 Eylül'de devralmaya hazırlanıyor. Ancak parlamentonun hükûmeti bu atamaya karışması, ertelemesi ve hatta durdurması konusunda yetkilendirip yetkilendirmeyeceği henüz belli değil. 

Fona ev sahipliği yapan merkez bankası, Tangen'in atanması konusunda başkanın şahsi serveti ile ilgili muhtemel çıkar çatışması meydana gelebileceği endişelerin dolayı ciddi eleştiriler ile karşı karşıya.
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