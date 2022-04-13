Samanyolu Haber /Gündem / Dünyanın en büyük hacker platformlarından biri çökertildi /13 Nisan 2022 06:51

Dünyanın en büyük hacker platformlarından biri çökertildi

Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı (Europol), dünyanın en büyük hacker platformlarından biri olan "RaidForums"u çökertti. Platformunu altyapısına el kondu ve yöneticisi ile iki suç ortağı tutuklandı.

Dünyanın en büyük hacker platformlarından biri çökertildi

Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı (Europol), dünyanın en büyük hacker platformlarından biri olan "RaidForums"u çökertti. Platformunu altyapısına el kondu ve yöneticisi ile iki suç ortağı tutuklandı.

BBC'de yer alan habere göre RaidForums, 2015 yılından bu yana 500 binden fazla kullanıcı topluluğuyla dünyanın en büyük bilgisayar korsanlığı forumlarından biri olarak kabul ediliyordu. Platform, farklı alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda ABD şirketine yönelik siber saldırı ile uluslararası alanda adını duyurmuştu.

Farklı alanlarda faaliyet gösteren ABD şirketlerinin veritabanı bilgilerine ulaşan bilgisayar korsanları, milyonlarca kredi kartı, banka hesap numarası ve çevrimiçi hesaplara erişmek için gereken kullanıcı adları ile şifreleri ele geçirdi.
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