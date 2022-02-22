Dünyanın en büyük NFT Hack'ı gerçekleşti

SAMANYOLUHABER - ATİNA







OpenSea'nin kurucu ortağı ve CEO'su Devin Finzer, kimlik avı saldırısı sonucunda 32 kullanıcının NFT'lerini (Takas edilemez jeton, ya da İngilizcedeki popüler ismiyle non-fungible token) kaybettiğini doğruladı.

haberine göre, dünyanın en büyük NFT (karşılaştırılamaz token) pazarı olan OpenSea, Pazar günü bir kimlik avı saldırısına uğradığını ve en az 32 kullanıcının 1,7 milyon dolar değerindeki değerli NFT'lerini kaybettiğini doğruladı. business-standard.com'ungöre, dünyanın en büyük NFT (karşılaştırılamaz token) pazarı olan OpenSea, Pazar günü bir kimlik avı saldırısına uğradığını ve en az 32 kullanıcının 1,7 milyon dolar değerindeki değerli NFT'lerini kaybettiğini doğruladı.

Saldırganın "bazı çalıntı NFT'lerin satışından cüzdanında 1,7 milyon dolar ETH (Ethereum) bulunduğunu" iddia ederek saldırının 200 milyon dolar değerinde olduğu yönündeki söylentileri yalanladı.