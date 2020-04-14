Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın en büyük tecridi: Hindistan'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı /14 Nisan 2020 11:23

Dünyanın en büyük tecridi: Hindistan'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Hindistan, koronavirüs vaka sayısının 10 bini aşması üzerine, ülke genelindeki sokağa çıkma yasağını 3 Mayıs’a kadar uzattı.

SHABER3.COM

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkede üç haftadır devam eden karantinanın 3 Mayıs’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Televizyondan ulusa sesleniş konuşması yapan Modi, alınan önlemlerin sonuç verdiğini ancak sokağa çıkma yasağını kaldırmaya henüz hazır olmadıklarını söyledi.

Virüsün, ülkenin diğer bölgelerine yayılmaması için böyle bir karar aldıklarını belirten Modi, “3 Mayıs’a kadar her bir Hindistanlı tecritte kalmak zorunda. Tüm halka ricam şudur; koronavirüsün başka bölgelere yayılmasını durdurmamızı istiyorum” dedi. Salgının ekonomik etkilerine değinen Modi, “Bu önlemlerin bir bedeli var, eğer sadece ekonomik açıdan bakarsak pahalı görünüyor, çok büyük bedel ödemek zorundayız ancak bu Hindistanlıların yaşamıyla karşılaştırılmaz, hayatlarınızın değeri çok daha yüce” dedi.

Hindistan'da, 1.3 milyarlık nüfusuyla ‘dünyanın en geniş tecriti’ yaşanıyor

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünyanın en büyük tecridi: Hindistan'da sokağa çıkma... Sonraki Haber >>

Türkiye'nin Maldivleri'nde iş makineleri!

Türkiye'nin Maldivleri'nde iş makineleri!

Babacan: Son 48 saatte yaşananlar bu sistemin Türkiye'yi yönetemediğini gösterdi

Babacan: Son 48 saatte yaşananlar bu sistemin Türkiye'yi yönetemediğini gösterdi

Hareket halindeyken şoför değiştirirken tankeri devirdiler

Hareket halindeyken şoför değiştirirken tankeri devirdiler

Benzin istasyonuna daldı

Benzin istasyonuna daldı

Brezilya'da mini tsunami

Brezilya'da mini tsunami

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Ne yaptığı anlaşılmadı

Ne yaptığı anlaşılmadı

Yangını söndürmek için benzin döktüler

Yangını söndürmek için benzin döktüler

Köprüde ilginç kaza

Köprüde ilginç kaza

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Aciz yönetim!

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Aciz yönetim!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:15:00