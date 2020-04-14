Dünyanın en büyük tecridi: Hindistan'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkede üç haftadır devam eden karantinanın 3 Mayıs’a kadar uzatıldığını duyurdu.







Televizyondan ulusa sesleniş konuşması yapan Modi, alınan önlemlerin sonuç verdiğini ancak sokağa çıkma yasağını kaldırmaya henüz hazır olmadıklarını söyledi.





Virüsün, ülkenin diğer bölgelerine yayılmaması için böyle bir karar aldıklarını belirten Modi, “3 Mayıs’a kadar her bir Hindistanlı tecritte kalmak zorunda. Tüm halka ricam şudur; koronavirüsün başka bölgelere yayılmasını durdurmamızı istiyorum” dedi. Salgının ekonomik etkilerine değinen Modi, “Bu önlemlerin bir bedeli var, eğer sadece ekonomik açıdan bakarsak pahalı görünüyor, çok büyük bedel ödemek zorundayız ancak bu Hindistanlıların yaşamıyla karşılaştırılmaz, hayatlarınızın değeri çok daha yüce” dedi.





Hindistan'da, 1.3 milyarlık nüfusuyla ‘dünyanın en geniş tecriti’ yaşanıyor





