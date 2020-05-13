Dünyanın en çevreci 10 kenti

Araştırma kurumu, dünyanın en çok ziyaret edilen 50 şehirdeki hava kalitesini, park sayısını ve toplu taşıma araçlarına erişimi inceledi. Araştırma yeşil enerjiyi de içeren 9 farklı kriter üzerinden yapıldı.







Şehirlere yönelik yapılan araştırmada göz önünde bulundurulan kriterler şöyle: kamusal yeşil alanların yüzdesi, yenilenebilir enerji kaynaklı toplam enerji ihtiyacının yüzdesi, işe gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanan nüfusun yüzdesi, hava kirliliği seviyesi, kişi başına su tüketimi, yayalara uygunluk, şehir genelinde geri dönüşüm olanağı ve çiftçi pazarları sayısı.







Resonance şirketine göre dünyanın en yeşil 10 şehri:





1. Viyana, Avusturya

2. Münih, Almanya



3. Berlin, Almanya



4. Madrid, İspanya



5. Sao Paulo, Brezilya



6. Manchester, İngiltere



7. Lizbon, Portekiz



8. Singapur



9. Amsterdam, Hollanda



10. Washington D.C, ABD

