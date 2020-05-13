Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın en çevreci 10 kenti /13 Mayıs 2020 15:22

Dünyanın en çevreci 10 kenti

Avusturya'nın başkenti Viyana parkları, toplu taşıma araçlarına erişim vb. kriterlerde, New York merkezli Resonance adlı danışmanlık şirketinin yaptığı araştırmada dünyanın en yeşil şehri seçildi.

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Araştırma kurumu, dünyanın en çok ziyaret edilen 50 şehirdeki hava kalitesini, park sayısını ve toplu taşıma araçlarına erişimi inceledi. Araştırma yeşil enerjiyi de içeren 9 farklı kriter üzerinden yapıldı.

Şehirlere yönelik yapılan araştırmada göz önünde bulundurulan kriterler şöyle: kamusal yeşil alanların yüzdesi, yenilenebilir enerji kaynaklı toplam enerji ihtiyacının yüzdesi, işe gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanan nüfusun yüzdesi, hava kirliliği seviyesi, kişi başına su tüketimi, yayalara uygunluk, şehir genelinde geri dönüşüm olanağı ve çiftçi pazarları sayısı.

Resonance şirketine göre dünyanın en yeşil 10 şehri:

1. Viyana, Avusturya
2. Münih, Almanya
3. Berlin, Almanya
4. Madrid, İspanya
5. Sao Paulo, Brezilya
6. Manchester, İngiltere
7. Lizbon, Portekiz
8. Singapur
9. Amsterdam, Hollanda
10. Washington D.C, ABD
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